Cочинение «Стихотворение Л.С.Пушкина "Поэт"»

Начало «золотого века» русской поэзии ознаменовал своим творчеством А. С. Пушкин. Роль Пушкина чрезвычайно

велика. Почти всегда он был новатором и первооткрывателем, гораздо реже продолжал чьи-то традиции. Самобытность,

непревзойдённый талант поэта позволили ему избавляться от тяжеловесных рифм его учителя, В. А. Жуковского найти свой

собственный стиль. Необходимо сказать, что творчество Пушкина представляет собой спираль из трёх циклов – трёх этапов

жизни поэта. Ни один из мотивов творчества Пушкина мы не увидим в статике. Все темы, начиная с темы дружбы и любви и

заканчивая темой предназначения поэзии. Находятся в постоянном развитии.

Стихотворение «Поэт» (1827г) относится ко второму этапу творчества А. С. Пушкина. Несмотря на то, что до тридцати

лет приоритеты Пушкина не (?) ясны, он находится в постоянном поиске себя, смысла жизни, стихотворение «Поэт» в полной

мере отражает авторскую позицию в отношении предназначения поэзии, миссии поэта. Стихотворение это заключает в себе

важную мысль. По мнению Пушкина, поэзия состоит в том, чтобы в стихах пересказывать свои обычные чувства и мысли. С

первых же строк Пушкин определяет высшую цель поэта – творца. Пушкин говорит, что поэзия это нечто иное, как «священная

жертва», дар поэта – «святая лира». Пушкин не скрывает, что сам поэт, будучи лишь глашатаем, вестником Аполлона, не

является хозяином своего дарования. Он лишь марионетка в руках богов.

Композиционно стихотворение чётко делится на две части. Первая часть описывает «ничтожную» жизнь поэта «в

заботах суетного света». Поэт в жизни может ничем не отличатся от обыкновенных людей и «меж детей ничтожных мира, быть

может, всех ничтожней он». Но это потому, что не проявляются его особые свойства как поэта, что его «душа» спит, а

значит, и «молчит его святая лира».

Однако поэт не в состоянии вызвать вдохновение, он не может писать стихи тогда, когда ему этого захочется. И поэт

приносит в жертву свою судьбу, свою жизнь. Читатель видит, что обыденность и серость окружающего мира «преображают»

поэта. И перед нами уже некто «малодушный» и «ничтожный», не способный на великое и прекрасное.

Дале в стихотворении следует союз условий «но». Следующее четверостишие является «переходным» и «суетного света» в мир

поэзии. По сути мы становимся свидетелями приходящего к поэту вдохновения.

Но лишь божественный глагол

До слуха чуткого коснётся,

Душа поэта встрепенется,

Как пробудившийся орёл.

Пушкин вновь показывает непостоянство поэта, он не владеет собой и по первому зову подчиняется «божественному

глаголу». С другой стороны, именно с этого момента начинается «динамичная жизнь» поэта. До прихода вдохновения он

«вкушал хладный сон», бездействовал. Но поэт всё же является рабом, лишь проводником между миром богов и миром людей.

Всё, чем он обладает «чуткий слух». Задача поэта – услышать и донести до людей «глагол» богов. Итак, читатель видит

описание совсем другого, нежели в первой части стихотворения, поэта. Он тоскует «в забавах мира, людской чуждается

молвы». Спящая до тех пор «душа поэта» просыпается, и тут только проявляются его громадные возможности, его высокие

качества, не только поэтические, но и человеческие: мудрость, проницаемость, глубина чувства, благородство.

Тоскует он в забавах мира,

Людской чуждается молвы,

К ногам народного кумира

Не клонит гордой головы,

Бежит он, дикий и суровый…

В поэте – творце мы видим также черты романтического героя, «смятенного», жаждущего свободы.

В своём стихотворении «Поэт» Пушкин высказывает и подтверждает мысль об утилитарности искусства, о чистом,

высшем назначении поэта. Поэт же показан служители духовности, стремящемуся к совершенству во всём. «Цель художества –

идеал, а не нравоучение», - именно к теме миссии поэта относится данное высказывание А. С. Пушкина. На мой взгляд, в

стихотворении «Поэт» Пушкин стремится показать два «я» поэта, два «я» самого себя.

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