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Cочинение «Стихотворение Л.С.Пушкина "Поэт"»

 

Начало «золотого века» русской поэзии ознаменовал своим творчеством А. С. Пушкин. Роль Пушкина чрезвычайно
велика. Почти всегда он был новатором и первооткрывателем, гораздо реже продолжал чьи-то традиции. Самобытность,
непревзойдённый талант поэта позволили ему избавляться от тяжеловесных рифм его учителя, В. А. Жуковского найти свой
собственный стиль. Необходимо сказать, что творчество Пушкина представляет собой спираль из трёх циклов – трёх этапов
жизни поэта. Ни один из мотивов творчества Пушкина мы не увидим в статике. Все темы, начиная с темы дружбы и любви и
заканчивая темой предназначения поэзии. Находятся в постоянном развитии.
Стихотворение «Поэт» (1827г) относится ко второму этапу творчества А. С. Пушкина. Несмотря на то, что до тридцати
лет приоритеты Пушкина не (?) ясны, он находится в постоянном поиске себя, смысла жизни, стихотворение «Поэт» в полной
мере отражает авторскую позицию в отношении предназначения поэзии, миссии поэта. Стихотворение это заключает в себе
важную мысль. По мнению Пушкина, поэзия состоит в том, чтобы в стихах пересказывать свои обычные чувства и мысли. С
первых же строк Пушкин определяет высшую цель поэта – творца. Пушкин говорит, что поэзия это нечто иное, как «священная
жертва», дар поэта – «святая лира». Пушкин не скрывает, что сам поэт, будучи лишь глашатаем, вестником Аполлона, не
является хозяином своего дарования. Он лишь марионетка в руках богов.
Композиционно стихотворение чётко делится на две части. Первая часть описывает «ничтожную» жизнь поэта «в
заботах суетного света». Поэт в жизни может ничем не отличатся от обыкновенных людей и «меж детей ничтожных мира, быть
может, всех ничтожней он». Но это потому, что не проявляются его особые свойства как поэта, что его «душа» спит, а
значит, и «молчит его святая лира».
Однако поэт не в состоянии вызвать вдохновение, он не может писать стихи тогда, когда ему этого захочется. И поэт
приносит в жертву свою судьбу, свою жизнь. Читатель видит, что обыденность и серость окружающего мира «преображают»
поэта. И перед нами уже некто «малодушный» и «ничтожный», не способный на великое и прекрасное.
Дале в стихотворении следует союз условий «но». Следующее четверостишие является «переходным» и «суетного света» в мир
поэзии. По сути мы становимся свидетелями приходящего к поэту вдохновения.
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснётся,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орёл.
Пушкин вновь показывает непостоянство поэта, он не владеет собой и по первому зову подчиняется «божественному
глаголу». С другой стороны, именно с этого момента начинается «динамичная жизнь» поэта. До прихода вдохновения он
«вкушал хладный сон», бездействовал. Но поэт всё же является рабом, лишь проводником между миром богов и миром людей.
Всё, чем он обладает «чуткий слух». Задача поэта – услышать и донести до людей «глагол» богов. Итак, читатель видит
описание совсем другого, нежели в первой части стихотворения, поэта. Он тоскует «в забавах мира, людской чуждается
молвы». Спящая до тех пор «душа поэта» просыпается, и тут только проявляются его громадные возможности, его высокие
качества, не только поэтические, но и человеческие: мудрость, проницаемость, глубина чувства, благородство.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы,
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы,
Бежит он, дикий и суровый…
В поэте – творце мы видим также черты романтического героя, «смятенного», жаждущего свободы.
В своём стихотворении «Поэт» Пушкин высказывает и подтверждает мысль об утилитарности искусства, о чистом,
высшем назначении поэта. Поэт же показан служители духовности, стремящемуся к совершенству во всём. «Цель художества –
идеал, а не нравоучение», - именно к теме миссии поэта относится данное высказывание А. С. Пушкина. На мой взгляд, в
стихотворении «Поэт» Пушкин стремится показать два «я» поэта, два «я» самого себя.

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