Cочинение «Стихотворение Н. А. Некрасова «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода …»)»

Н. А. Некрасов известный русский поэт XIX века, редактор журналов «Современник» и «Отечественные записки». Несмотря на то, что поэт вырос в богатой семье, он переживал за судьбу простого народа. Герои его стихотворений и поэм – простые крестьяне, горожане, беднота, обездоленные. В этом и было новаторство Некрасова как поэта. Ведь ни у Пушкина, ни у Лермонтова, ни у Гоголя мы не увидим простых людей главными героями произведений. Николай Алексеевич не только создавал в своих стихах яркие образы крестьян, горожан, но и переживал за судьбу беднейших слоев общества. Об этом поэт говорит в стихотворении «Элегия», написанном в 1874 году, через 13 лет после отмены крепостного права.



Элегия – особый жанр, к которому обращались многие поэты-романтики: Жуковский, Баратынский, Батюшков. Элегия, в переводе с древнегреческого «жалоба», передавала грустные переживания, в основном – о несчастной любви. Некрасов же изменил жанр, придав своей элегии социальную окраску. Это грустное стихотворение-раздумье о судьбе народа после реформы 1861 года и утверждении высоких жизненных идеалов. Элегия написана шестистопным ямбом с пропусками ударений (традиционной для элегий строкой).



Первая часть начинается с обращения к молодому поколению читателей:



Пускай нам говорит изменчивая мода,



Что тема старая – «страдание народа»,



И что поэзия забыть ее должна, –



Не верьте, юноши! Не стареет она.



Поэт пытается начать разговор, определив тему своего творчества в целом и этого произведения в частности, – «страдание народа». Это то, что его интересует больше всего. Он стремится убедить читателя в своей правоте, используя яркие сравнения и эпитеты:



«Увы! Пока народы



Влачатся в нищете, покорствуя богам,



Как тощие стада по скошенным лугам.



Антитеза усиливает остроту вопроса:



Толпе напоминать, что бедствует народ,



В то время как она ликует и поет …



Поэт использует в элегии восклицательные предложения, риторические вопросы, умолчания, что приближает стиль к публицистическому. Восклицание:



Оплакивать их рок, служить им будет муза,



И в мире нет прочней, прекраснее союза!



перекликается с риторическим вопросом, заданным в конце:



К народу возбуждать вниманье сильных мира –



Чему достойнее служить могла бы лира? …



Для Некрасова муза, творчество обязаны служить народу, настоящего поэта, гражданина, не может не беспокоить его судьба:



Я лиру посвятил народу своему …



Эта строчка является лейтмотивом всего творчества Некрасова.



Во второй части, начинающейся этими словами, поэт размышляет о реформе 1861 года. Для него этот указ – огромная радость. Но в этих строках чувствуется и авторская ирония:



Я видел красный день: В России нет раба!



И слезы сладкие пролил я в умилении …



Но далее опять звучит антитеза:



Довольно ликовать в наивном увлечении, –



Шепнула муза мне …



И вновь поэт-публицист задает вопрос, связанный с темой стихотворения: Народ освобожден, но счастлив ли народ? Ответ на него мы найдем далее.



В элегии традиционно присутствует описательная часть. В третьей и четвертой части Некрасов рисует с помощью ярких эпитетов и метафор картину жизни после реформенной деревни, он наблюдает за крестьянами, восхищен их трудом:



Внимаю ль песни жниц над жатвой золотою;



Старик ли медленно шагает за сохою,



Бежит ли по лугу, играя и свистя,



Сверкают ли серпы, звенят ли дружно косы …



И вновь в конце строфы, как выстрел – риторические вопросы:



Сносней ли стала ты, крестьянская страда?



И рабству долгому пришедшая на смену



Свобода, наконец, внесла ли перемену



В народные судьбы? в напевы сельских дев?



Иль также горестен нестройный их напев?



И вот автор уже один наедине с природой, он размышляет, восхищаясь великолепной красотой после трудового крестьянского дня:



Уж вечер настает. Волнуемый мечтами,



По нивам, по лугам, уставленным стогами,



Задумчиво брожу в прохладной полутьме …



Размышления автора слышит окружающий его пейзаж, Некрасов использует прием олицетворения):



… Ей вторят долы, нивы,



И эхо дальних гор ей шлет свои отзывы



И лес откликнулся …



А как же народ? Тот, о чьей судьбе так беспокоится поэт? Ответ на этот вопрос мы найдем в конце стихотворения:



Увы! не внемлет он – и не дает ответа …



Не случайно умолчание автор использует не только после риторических вопросов и восклицаний, но и в конце стихотворения: Народ не слышит вопросов поэта, не хочет для себя лучшей доли. Некрасов возмущен долготерпением крестьянства. Люди настолько привыкли быть зависимыми от помещиков, что продолжают по привычке нести трудовую повинность, не видят для себя иной доли. Освобождение от крепостного права не принесло ожидаемых перемен в крестьянской жизни. В этом идея «Элегии» Некрасова. А ответы на поставленные вопросы должны дать читатели, то молодое поколение, к которому обращается поэт.



Н. А. Некрасов относится к числу тех русских поэтов, которые всем своим творчеством как бы вели спор с предшествующей литературной традицией и в то же время сами создавали традицию новую, характеризующую то время, в которое они творили. Н. А. Некрасов полностью переосмысливает представление о поэзии, о роли поэта в жизни общества. Но для того чтобы спорить с традицией, надо было установить с ней связь. А потому целый ряд стихотворений Н. А. Некрасова носят явно полемический характер. Таким становится и одно из лучших, на мой взгляд, стихотворений поэта — «Элегия».



Стихотворение «Элегия» было написано в 1874 году и стало ответом Н. А. Некрасова на высказывания в адрес поэта многих критиков.



Один из них писал: «То, что составляло его (Некрасова) любимую тему — непосредственное описание страданий народа и вообще бедняков, — уже им исчерпано не потому, что подобная тема сама по себе когда-нибудь могла быть вполне исчерпана, а потому, что поэт наш стал как-то повторяться, когда принимается за эту тему». Другой критик высказал мысль, что после 1861 года сама тема кажется устаревшей и несостоятельной. Именно полемикой с такими высказываниями и можно, на мой взгляд, объяснить начало стихотворения:



Пускай нам говорит изменчивая мода,



Что тема старая — «страдания народа»



И что поэзия забыть ее должна, —



Не верьте, юноши! не стареет она.







Для своего стихотворения Н. А.

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