Cочинение «Стихотворение Н. А. Заболоцкого «Читая стихи»»

Живопись – это поэзия, которую видят, а поэзия – живопись, которую слышат. Леонардо да Винчи. Русский язык это язык нашего народа, богатый, гибкий, образный и живописный. Его пополняли и совершенствовали своим творчеством настоящие художники слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Достоевский. Н. А. Заболоцкий известный русский поэт двадцатого века. Его тоже по праву можно назвать мастером слова. В своих произведениях Заболоцкий оттачивает каждую фразу, каждый художественный образ. Он считал, что его жизнь принадлежит искусству: Я отрекся от житейского благополучия, от общественного положения, оторвался от своей семьи для искусства. Вне его я ничто.



Поэт мысли, поэт философских раздумий и классической завершенности стиха таким вошел Заболоцкий в нашу литературу. Какой должна быть настоящая поэзия этой теме посвящено стихотворение «Читая стихи», написанное в 1948 году. В нем Заболоцкий размышляет о том, насколько человек должен владеть искусством слова, чтобы считаться настоящим мастером. Стихотворение можно разделить на две части. В первой Заболоцкий иронизирует над творчеством современных ему поэтов:



Любопытно, забавно и тонко: Стих, почти не похожий на стих. Бормотанье сверчка и ребенка В совершенстве писатель постиг.



Почти в каждом слове в этой строфе скрыта авторская усмешка. Ему забавно читать стихи людей, возомнивших себя поэтами. Не случайно автор использует слово стих с явным разговорным, пренебрежительным оттенком, причем во второй части Заболоцкий употребляет слово поэзия. В этом стихотворении эти слова антонимы. Стих бессмысленное словотворчество, а поэзия – настоящее искусство. Авторская ирония слышна в каждом слове первой части: бормотанье несопоставимо с совершенством, а скомканная речь с изощренностью. Но разве можно настоящее искусство считать бессмыслицей. Конечно же, нет. И поэтому так убедительно звучат в конце первой части риторические вопросы:



Но возможно ль мечты человечьи В жертву этим забавам причесть И возможно ли русское слово Превратить в щебетанье щегла, Чтобы смысла живая основа Сквозь него прозвучать не могла



Автор считает несовершенные стихи лишь пустой забавой, ненужным словотворчеством, щебетаньем щегла. А настоящее русское слово – это поэзия Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Есенина. Это великий язык великой нации. Ответ на эти вопросы звучит во второй части стихотворения. Вторая часть противопоставлена первой. Пренебрежительное стих Заболоцкий заменяет высоким и емким словом поэзия. Поэзия, с точки зрения автора, – это искусство слова, и прежде чем объявить себя поэтом, необходимо в совершенстве овладеть этим искусством. Для этого недостаточно лишь таланта, необходимы и специальные знания. В последнем четверостишии звучит идея стихотворения:



Тот, кто жизнью живет настоящей, Кто к поэзии с детства привык, Вечно верует в животворящий, Полный разума русский язык.



Родной язык для Заболоцкого похож на живое существо, он называет его животворящим, полным разума. Научиться владеть им в совершенстве – такую задачу ставит автор перед начинающими поэтами. Именно тогда они станут настоящими мастерами слова. Стихотворение интересно и с лексической точки зрения. Разговорная лексика придает оттенок иронии, скрытой смешки. Таких слов особенно много в первой части: стих, бормотанье, бессмыслица, скомканной, щебетанье и т. д. Высокие слова, употребляясь рядом с разговорными, подчеркивают иронию. А во второй части высокая лексика придает стихотворению оттенок торжественности, помогает ярче выразить основную мысль. Здесь мы встретим такие слова: преграды, верует, животворящий, полный разума. Стихотворение написано трехсложным размером четырехстопным анапестом, что придает ему особое, мелодичное звучание.



Строфа четырехстишья, перекрестная рифмовка и чередование безударных (женских) и ударных (мужских) окончаний признаки классического стихосложения. Я думаю, что такая форма выбрана не случайно. Цель поэта: показать начинающим литераторам, как необходимо работать над стихами. В некоторых строках, для придания большей образности, Заболоцкий использует аллитерацию. Например: бормотанье сверчка и ребенка – повторяется звук р, щебетанье щегла – звук щ, в последнем четверостишии много шипящих ж, щ и свистящих з, с.

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