Cочинение «Стихотворение Н.А.Некрасова "Я не люблю иронии твоей..." »
Ирония, тонкая, скрытая насмешка - понятия, чуждые настоящей любви. И Некрасов, будучи “
человеком высокого благородства души “, ценящий моральные принципы настоящих отношений, не допускает
иронии в чувствах, пробудившихся между мужчиной и женщиной. Он придаёт ей статус признака
предзаключительной стадии . Познав победы и разочарования, в возрасте тридцати девяти лет на одно
из первых мест в отношениях Николай Алексеевич Некрасов ставит взаимопонимание и искренность.
Эти мысли вкладывает поэт в слова лирического героя. Последний разговаривает
со своей возлюбленной, понимая, что чувства, границы которых нарушила ирония, сложно возродить.
И пытается ли он сделать это?
Герой хочет донести до своей избранницы, что люди, имеющие самое дорогое на свете - жизнь, не
должны растрачивать её на пустые слова, несущие за собой лишь разочарования:
Я не люблю иронии твоей,
Оставь её отжившим и нежившим,
…
Нам рано придаваться ей
Он олицетворяет свои чувства со стихией огня, пылающей горячим, всепоглощающим пламенем, но
продолжает “горячо любившим “, именно “любившим ”, а не ”любящим ”, и, значит, между героями
стихотворения уже нет любви, от неё остался лишь “ остаток чувства ”, а всё остальное
заполнила страсть, которой так же суждено будет уйти:
Пока ещё застенчиво и нежно
Свидание продлить желаешь ты,
Пока ещё кипят во мне мятежно
Ревнивые тревоги и мечты-
Мечты о продлении отношений, ревнивые тревоги потерять их - вот и всё, что заполняет
сердце героя, но этого слишком мало для любви. Каждый видит под этим понятием разные
вещи , и , думаю , было бы наивным опираться только на свою точку зрения .
Библия гласит, что любовь подразумевает самопожертвование. Но в данной ситуации об этом
речи нет, каждый сам за себя. Лирический герой думает лишь о том, чтобы не
лишиться источника удовольствия, и потому развязка становится неизбежной:
Не торопи развязки неизбежной!
И без того она не далека …
Персонаж прекрасно понимает, что развязка отношений неизбежна, и нельзя ничего изменить, он
не пытается возобновить отношения, но мечтает сказать “остановись мгновения ”, хотя это уже ничего
не решает.
В данный момент героям правят чувства, но его разуму известно, что сейчас или позже
исход один:
Кипим сильней, последней жажды полны, Но в сердце тайный холод и
таска …
Так осенью бурливее река,
Но холоднее будущие волны …
Пустые слова, плоды иронии, порождённые отсутствием истинных чувств. Они вызывают тоску , обиду ,
один их самых сильных грехов - уныние , они засоряют душу . Они как лакмусовая бумажка , выявляют истинную
картину чувств , как мудрая гадалка , говорят о том , что будет дальше .
Пятнадцать строк, поведавшие нам историю двух людей, потерявших любовь, путающих высокое чувство со
страстью, и ясно видящие приближения разлуки. Эти строки напоминают прозу, благодаря анапесту ,не свойственному
“золотой” поэзии Пушкина и Лермонтова , и легко запечатляются в памяти , как , на мой взгляд , любая настоящая поэзия
, начертанная пером поэта ,и продиктованная его чувствами .