Cочинение «Стихотворение Н.А.Некрасова "Я не люблю иронии твоей..." »

Ирония, тонкая, скрытая насмешка - понятия, чуждые настоящей любви. И Некрасов, будучи “

человеком высокого благородства души “, ценящий моральные принципы настоящих отношений, не допускает

иронии в чувствах, пробудившихся между мужчиной и женщиной. Он придаёт ей статус признака

предзаключительной стадии . Познав победы и разочарования, в возрасте тридцати девяти лет на одно

из первых мест в отношениях Николай Алексеевич Некрасов ставит взаимопонимание и искренность.

Эти мысли вкладывает поэт в слова лирического героя. Последний разговаривает

со своей возлюбленной, понимая, что чувства, границы которых нарушила ирония, сложно возродить.

И пытается ли он сделать это?

Герой хочет донести до своей избранницы, что люди, имеющие самое дорогое на свете - жизнь, не

должны растрачивать её на пустые слова, несущие за собой лишь разочарования:

Я не люблю иронии твоей,

Оставь её отжившим и нежившим,

…

Нам рано придаваться ей

Он олицетворяет свои чувства со стихией огня, пылающей горячим, всепоглощающим пламенем, но

продолжает “горячо любившим “, именно “любившим ”, а не ”любящим ”, и, значит, между героями

стихотворения уже нет любви, от неё остался лишь “ остаток чувства ”, а всё остальное

заполнила страсть, которой так же суждено будет уйти:

Пока ещё застенчиво и нежно

Свидание продлить желаешь ты,

Пока ещё кипят во мне мятежно

Ревнивые тревоги и мечты-

Мечты о продлении отношений, ревнивые тревоги потерять их - вот и всё, что заполняет

сердце героя, но этого слишком мало для любви. Каждый видит под этим понятием разные

вещи , и , думаю , было бы наивным опираться только на свою точку зрения .

Библия гласит, что любовь подразумевает самопожертвование. Но в данной ситуации об этом

речи нет, каждый сам за себя. Лирический герой думает лишь о том, чтобы не

лишиться источника удовольствия, и потому развязка становится неизбежной:

Не торопи развязки неизбежной!

И без того она не далека …

Персонаж прекрасно понимает, что развязка отношений неизбежна, и нельзя ничего изменить, он

не пытается возобновить отношения, но мечтает сказать “остановись мгновения ”, хотя это уже ничего

не решает.

В данный момент героям правят чувства, но его разуму известно, что сейчас или позже

исход один:

Кипим сильней, последней жажды полны, Но в сердце тайный холод и

таска …

Так осенью бурливее река,

Но холоднее будущие волны …

Пустые слова, плоды иронии, порождённые отсутствием истинных чувств. Они вызывают тоску , обиду ,

один их самых сильных грехов - уныние , они засоряют душу . Они как лакмусовая бумажка , выявляют истинную

картину чувств , как мудрая гадалка , говорят о том , что будет дальше .

Пятнадцать строк, поведавшие нам историю двух людей, потерявших любовь, путающих высокое чувство со

страстью, и ясно видящие приближения разлуки. Эти строки напоминают прозу, благодаря анапесту ,не свойственному

“золотой” поэзии Пушкина и Лермонтова , и легко запечатляются в памяти , как , на мой взгляд , любая настоящая поэзия

, начертанная пером поэта ,и продиктованная его чувствами .