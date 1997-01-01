Cочинение «Стиль барокко в украинской литературе»

Выдающееся место в истории украинской литературы от давности до нынешнего времени занимает сочинительство ХУІІ-ХУШ ст. Для характеристики литературного наследства ХУІІ-ХУШ ст. историки литературы употребляют понятия «стиль барокко». Первые черты барочного стиля в украинской литературе начали появляться в конце XVI ст. Продолжительное время считалось, что черты барочного стиля характеризуют лишь искусство и литературу Западной Европы. Погодя начали говорить и об украинском барокко. Впрочем, довольно продолжительное время это понятие принято было применять лишь в сферах пластических искусств, т. е. в архитектуре, скульптуре, живописи.



Со временем о барокко начали говорить как об общеевропейском литературном стиле. Кроме польских и западноевропейских влияний, украинское барокко имело и собственные источники, национальные: во-первых, древнерусские литературные; во-вторых, фольклорные элементы.



Собственно, этимология срока «барокко» на сегодня остается неизвестной. Науке известны, по крайней мере, три версии относительно его происхождения. Согласно первой версии, термин «барокко» происходит от португальского, что означает «перила неправильной формы». Согласно второй версии, термин «барокко» происходит от латинского, что означает в схоластической логике силлогизм, который отмечается особой сложностью и удивительностью.



Эти теории отражают одна другую (изысканная аристократичность противопоставляется старому схоластическому подходу к мировосприятию). Согласно третьей версии, термин «барокко» – это трансформированный французский жаргонизм художественных мастерских, который означал «смягчить контур». Эта, последняя версия, указывает на то, что барокко – это мир метафор, аллегорий, образов и символов.



Срок барокко в литературоведческом словаре-справочнике за 1997 г. трактуется так: барокко (итал. – странный, химерический) – направление в искусстве и литературе, которому принадлежит важное место в прогрессе европейской культуры.



Некоторые исследователи считают, что барокко не является универсальным ключом к эстетичному наследству, но современное литературоведение не подает более приемлемого термина, который разрешал бы лучше понять сущность стиля украинского искусства того периода.



Литературное барокко стремилось поразить читателя пышным, цветистым стилем, риторическим обрамлением произведения. В разных странах литературное барокко развивалось в разные времена. На территориях православно-словянских стран литературное барокко сталкивалось с польской и западноевропейской барочными культурами. Они проявлялись на разных уровнях этого направления – «высокому», «среднему», и «низкому».



«Высокое», или книжное литературное барокко писалось большей частью церковно славянским или латинским языками. Народный, разговорный язык является частью «низкого» барокко. Нельзя считать, что литературное барокко было недоступно народу. В конце концов, язык барочных произведений может варьировать, в зависимости от произведения или, даже, отдельной, его части. Так, в определенных сценах школьной драмы, язык приближается к народному, в частности в шутливых песнях. Приближение к польскому языку замечаем в произведениях шляхетских кругов (например, «гербовые стихи»). Приближение к русскому языку происходит в некоторых памятках XVIII ст. С другой стороны, количество украинцев среди переводчиков (в XVII ст. ) в правительствах, на духовных должностях, позднее в университетах России было такое значительное, что элементы украинского языка прижились в русской канцелярской, судебной, школьной, В конце концов – научной терминологии.



Художники барокко часто обнаруживали больше внимания к внешней форме, чем к содержанию в произведениях. В литературном барокко странным образом объединялись разногласия: земное и небесное, духовное и светское, античность и христианство.



Литературное барокко уделяет большое внимание природе и человеку. Для литературного барокко присуща потребность движения, напряжение ощущений, а в природе барокко находит напряжение, борьбу, движение.