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Cочинение «Судьба войны»

Мне двенадцать лет. Ровно пять моих жизней, назад закончилась Великая Отечественная война. Война, которая принесла горе во многие семьи нашей страны. Коснулось это несчастье и нашей семьи. До сих пор моя бабушка, вспоминает это со слезами на глазах.
Когда началась война, моей бабушке было двенадцать лет, как и мне сейчас. Её папа, то есть мой прадедушка ушёл на фронт, как и все мужчины деревни. Оставив свою семью, он пошёл защищать нашу Родину. Не прошло и полугода, как он погиб, и осталась его жена одна с шестью детьми.
О гибели прадедушки бабушка мне тоже рассказывала. Это было под Орлом. Вечером солдаты сидели в окопах, начался обстрел. Разорвался снаряд, и его убило осколком. Похоронен мамин дедушка там же, в Орловской области, в братской могиле.
Также бабушка рассказывала, как немцы пришли в их деревню. Это было зимой. Стояли сильные морозы. Бабушкиной маме пришлось освободить дом и перейти жить в подвал вместе с детьми, один из которых был грудным. А в доме жили немцы и их лощади, которые сильно боялись мороза. Немецкие солдаты сжигали всё, что люди нажили за всю свою жизнь. А делали они это для того, чтобы согреть себя. Прабабушка боялась за своих детей и за дом, потому что не знала, что буду делать немцы.
Всё закончилось хорошо, пришли солдаты Красной армии. Завязался бой, и немцы отступили. Сейчас на месте сражения стоит памятник погибшим солдатам. Это было в Тульской области под Ясной Поляной. Там есть такая деревня - Ржаво.
После войны многие не вернулись с фронта. Некоторые семьи потеряли по восемь сыновей. Было и такое, что уходил навсегда единственный сын.
Моей бабушке сейчас семьдесят шесть лет и она довольна своей жизнью. Я с мамой езжу к ней на каникулы. Бабушка всегда бывает рада нашему приезду. Я люблю свою бабушку и люблю слушать рассказы из её жизни.

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