Cочинение «Судьбы русской деревни в литературе 1950-80 гг »

Русская деревня… Какая она? Что мы имеем в виду, когда произносим слово "деревня"? Сразу же вспоминается старый дом, запах свежего сена, необъятные поля и луга. А еще вспоминаются крестьяне, эти труженики, и их крепкие мозолистые руки. У каждого, наверное, из моих ровесников есть бабушка или дедушка, живущие в деревне. Приезжая к ним летом отдыхать, а точнее, работать, мы своими глазами видим, как трудна жизнь крестьян и насколько трудно нам, городским, приспособиться к этой жизни. Но всегда хочется приехать в деревню, отдохнуть от городской суеты.



Многие писатели не обошли в своем творчестве судьбу русской деревни. Одни восхищались деревенской природой и "учились в истине блаженство находить", иные видели истинное положение крестьян и называли деревню нищей, а ее избы - серыми. В советское время тема судьбы русской деревни стала чуть ли не ведущей, а вопрос великого перелома актуален и в наши дни. Нужно сказать, что именно коллективизация заставила писателей взяться за перо.



Вспомним "Поднятую целину" Шолохова, "Котлован" Платонова, поэмы Твардовского "По праву памяти" и "Страна Муравия". Эти произведения, казалось бы, должны рассказать нам все о судьбе русского крестьянства, показать положение деревни. Но все же эта тема остается для нас загадкой, ведь о "великом переломе" принято было умалчивать:



Забыть, забыть велят безмолвно,



Хотят в забвенье утопить.



Живую быль. И чтобы волны



Над ней сомкнулись. Быль - забыть.



Но забыть невозможно, потому что события тех лет очень больно отдаются в современности, в нашей сегодняшней жизни.



В повести "Прощание с Матерой" В. Распутин ставит перед читателем вопрос: нужно ли затоплять деревню, если вышестоящие организации решили поставить на ней ГЭС? Разумеется, научно-технический прогресс превыше всего, но как можно лишать крестьян родной Матеры? Деревня должна уйти под воду, а жители переселиться в другую деревню. Крестьян никто не спрашивал, хотят ли они этого: приказали - будь добр, подчиняйся! Интересно, что жители по-разному отреагировали на такое решение. Старики, прожившие в родном селе всю свою жизнь, не могут просто расстаться с Матерой. Здесь знаком каждый уголок, каждая березка, здесь прах родителей, дедов. Так, главная героиня повести старуха Дарья не может покинуть свою избу. Очень трогателен эпизод, когда старая Дарья украшает свою избу перед тем, как ее навсегда покинуть. Как мучительно рассуждает эта малограмотная женщина о судьбе своей деревни!

Сыну Дарьи тоже жаль расставаться с домом, но он согласен с тем, что наука важнее природы, и они должны переселиться во что бы то ни стало.



Не только люди, но и сама природа против грубого, бесцеремонного вторжения в жизнь. Вспомним, могучий царский листвень, который не могли взять ни топор, ни пила, ни огонь. Все он выдержал и не сломился. Но так ли вечна природа?



В. Распутин касается многих нравственных вопросов в своей повести, но судьба Матеры - ведущая тема этого произведения.



Ну а что случалось с крестьянами, когда они покидали родную деревню в период коллективизации? Их ссылали на Соловки, в Сибирь, на лесоповалы, в шахты, где живые завидовали мертвым. Жестоко обошлась судьба с Хведором Ровбой, главным героем произведения В. Быкова "Облава". Сначала Хведор теряет жену, а потом и дочь, которых любил безумно. Вроде бы надо озлобиться, возненавидеть всех, кто согнал его с родной земли-матушки. Но Хведор вытерпев и пережив все, опять возвращается на Родину. Вообще, главной чертой русских крестьян является то, что они не могут жить без родной земли.



К этой же теме примыкает рассказ А. И. Солженицына "Матренин двор". Действие рассказа происходит в 1956 году. Молодой учитель поселился в избе крестьянки Матрены, и читатель может увидеть деревенскую жизнь глазами интеллигента. Нас сразу же поражает бедность и убогость ее жилища. Это была темная комната, в которую свет попадал только из окна, это многочисленные тараканы и мыши, хромая кошка. Матрена живет уже в то время, когда позади остались гражданская война, коллективизация. Неужели в пятидесятые годы крестьяне были такими бедными? Мы не увидим у Матрены ни хорошо налаженного хозяйства, ни огорода, ни палисадника, ни скота. Одна коза грязно-белого цвета да колченогая кошка - вот весь скот Матрены.



Судьба крестьянки достаточно трагична: Матрена была больна, но не считалась инвалидом, она не работала в колхозе, поэтому пенсия ей не полагалась. А для того, чтобы получить пенсию за умершего мужа, нужно было обойти множество учреждений. Одним словом, как пишет сам писатель, "много было наворочено несправедливости с Матреной".



Но несмотря на все тяготы жизни Матрена не озлобилась: она настолько добра и бесхитростна, что помогает всем соседкам копать картошку.

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