Cочинение «Супер-герой»
Моя мама – супер-герой. Она умеет делать все на свете: вкусно готовить, создавать уют в доме, водить машину, играть с нами в настольные игры, рыбачить и даже забивать гвозди. Если нужна помощь в учебе, зовем маму. Красиво одеться поможет мама, скуку развеет – мама. Эти строки я хочу посвятить маме:
Ты любовь материнскую нам отдала,
Словно птица, от бед укрывала крылом.
А теперь уже очередь наша настала,
Помогать тебе, мамочка наша, во всем!
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