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Cочинение «Суровая правда войны (по стихотворениям А. Ахматовой и К. Симонова)»

Война искалечила судьбы многих людей, принесла разруху, горе, смерть. Но ответной волной в народных сердцах поднялась бесконечная любовь к Родине, дух самоотверженности и героизма, неукротимого стремления победить:


Мы знаем, что ныне лежит на весах

И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет.


Души поэтов и в мирное время заключали в себе всю боль и всю радость простого народа. Так и в период войны в коротких строках, написанных поэтом, сливается многомиллионный человеческий крик:


Мы детям клянемся, клянемся могилам,

Что нас покориться никто не заставит!


Ни для кого не секрет, что в тяжелые годы войны многие дети работали наравне со взрослыми, и не только в тылу, но и на фронте. Однако детские чувства живей и ярче, чем у взрослых, и поэтому ребята гораздо острее пережили боль и потери, доставшиеся на их долю.


Майор привез мальчишку на лафете.

Погибла мать. Сын не простился с ней.

За десять лет на том и этом свете

Ему зачтутся эти десять дней.


Не только поэты, но и обычные люди, хотя бы раз увидевшие ужас и отчаяние в детских глазах, поседевшие волосы мальчишки, спящего, «прижав к груди заснувшую игрушку», никогда на смогут забыть их.


За все, чем мы с тобою дорожили,

Призвал нас к бою воинский закон.

Теперь мой дом не там, где прежде жили,

А там, где отнят у мальчишки он.

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