Cочинение «Суровая правда войны (по стихотворениям А. Ахматовой и К. Симонова)»
Война искалечила судьбы многих людей, принесла разруху, горе, смерть. Но ответной волной в народных сердцах поднялась бесконечная любовь к Родине, дух самоотверженности и героизма, неукротимого стремления победить:
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Души поэтов и в мирное время заключали в себе всю боль и всю радость простого народа. Так и в период войны в коротких строках, написанных поэтом, сливается многомиллионный человеческий крик:
Мы детям клянемся, клянемся могилам,
Что нас покориться никто не заставит!
Ни для кого не секрет, что в тяжелые годы войны многие дети работали наравне со взрослыми, и не только в тылу, но и на фронте. Однако детские чувства живей и ярче, чем у взрослых, и поэтому ребята гораздо острее пережили боль и потери, доставшиеся на их долю.
Майор привез мальчишку на лафете.
Погибла мать. Сын не простился с ней.
За десять лет на том и этом свете
Ему зачтутся эти десять дней.
Не только поэты, но и обычные люди, хотя бы раз увидевшие ужас и отчаяние в детских глазах, поседевшие волосы мальчишки, спящего, «прижав к груди заснувшую игрушку», никогда на смогут забыть их.
За все, чем мы с тобою дорожили,
Призвал нас к бою воинский закон.
Теперь мой дом не там, где прежде жили,
А там, где отнят у мальчишки он.