Cочинение «Суровые будни войны (А был он лишь солдат)»

Суровые будни войны (А был он лишь солдат)А почестей мы не просили, Не ждали наград за дела. Нам общая слава России Солдатской наградой была. Поженян Много бед претерпела русская земля. Древнюю Русь топтали "поганые полки половецкие" - и вставало войско Игорево за землю русскую, за веру христианскую. Не одно столетие длилось татаро-монгольское иго, - и поднимались русские Пересветы и Ослямби во главе с легендарным князем Дмитрием Ивановичем Донским. Настала "гроза двенадцатого года" - и юные сердца воспламенены желанием сражаться за отечество: Страшись, о рать иноплеменных! России двинулись сыны; Восстал и стар и млад; летят на дерзновенных, Сердца их мщением зажжены. История человечества - это, к сожалению, история войн, больших и малых. Это потом, для истории, - Поле Куликово, Бородино, Прохоровка. . . Для русского солдата - просто земля. И нужно вставать во весь рост и идти в атаку. И умирать В чистом поле Под небом России Так русский человек выполнял испокон веков свой долг, так начинался его подвиг. И в двадцатом веке доля эта не миновала русского человека. Двадцать второго июня 1941 года на нашу землю пришла самая жестокая и кровопролитная война в истории человечества. В человеческой памяти этот день остался не просто как роковая дата, но и как рубеж, начало отсчета долгих тысячи четырехсот восемнадцати дней и ночей Великой Отечественной. Мы знаем, что ныне лежит на весах. И что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, И мужество нас не покинет. А. Ахматова Литература вновь и вновь возвращает нас к событиям этой войны, к не знающему себе равных в истории подвигу народа. Именно это подвиг хотел (и) показать писатели двадцатого века. Виктор Некрасов и Алексеевич. Повесть Виктора Некрасова автобиографичная. Под именем Юрия Керженцева Некрасов подразумевает себя. Судьбы Керженцева и Некрасова очень схожи: оба родились в Киеве, окончили архитектурный институт, попали на фронт. Фронт это тяжелая жизнь для всех. Но труднее всего приходится женщинам. Фронтовая полоса- это бешеный ритм жизни, то мир, краткий и беспокойный, то бой, кровавый и безжалостный. В рассказах Алексеевич мы видим обычных русских девчонок, семнадцатилетних девушек. Им было трудно, но они переступили через все и выжили. Роль медсестер на войне требует большой ответственности и железные нервы. Вот, например один день из жизни девчонок. После боя медсестры ищут, и помогаю раненым. Одна из девчонок нашла раненного с перебитой рукой, рука держалась на одном сухожилии. Что бы перевязать рану, нужно было отрезать сухожилие, но под рукой ничего подходящего не было, и она перегрызла сухожилие зубами. Это один из страшных и ужасных эпизодов войны. На войне люди учатся многому. Товариществу, любви, понимают цену человеческой жизни. Вот, например дружба Валеги и Юрия Керженцева. Они настолько привязались друг к другу, что не могли жить друг без друга. Юрий на протяжении войны меняется. Из интеллигента он превращается в закаленного боями, насквозь прожженного бойца. Он не теряет своей сущности, как герой рассказа Фадеева "Разгром" Мечик. Эпизод, когда Юрий Керженцев становится комбатом, я считаю переломным в его судьбе. В этом переломе, ему, как ни странно, помог командир разведчиков. У него Юрой произошел маленький инцидент из-за бойца отряда разведчиков. Керженцев понял, что если сразу не покажет себя перед всем отрядом, уступит, то он никогда не станет полноправным командиром, и он побеждает в этом маленьком сражении. Дружба Юрия и разведчиков появляется после захвата Мамаева кургана. Там Керженцев и несколько бойцов попадают в окружение.

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