Cочинение «Суровые будни войны»

Мы знаем, что ныне лежит на весах

И что совершается ныне.

А. Ахматова

Произведения Бориса Львовича Васильева — суровая и правдивая летопись войны. Писателю не нужно ничего придумывать. Совсем молодым он попал на фронт, прошел трудными дорогами войны и теперь хочет рассказать своим читателям о том страшном времени, его героях, чтобы оно никогда не повторилось. Война — это страшное слово. За ним скрываются кровь, страх, смерть. У войны «не женское лицо», но так получилось, что на фронте рядом с мужчинами оказывались жен-дины, достойно несущие на своих плечах все тяготы и несчастья времени. В повести «А зори здесь тихие» Васильев буднично, без излишней романтики и пафоса начинает повествование о зенитчицах, выполняющих службу на севере. Война войной, а молодым девчонкам хочется хотя бы на миг отвлечься от службы, вспомнить «штатскую» жизнь, довоенное время. Но на войне не бывает «праздников и выходных». Она вовлекает пятерых девушек во главе со старшиной Васковым в кровавую круговерть. Лиза Бричкина, Соня Гурвич, Лиза Четвертак, Женька Комелькова, Рита Осянина — они до конца исполнили свой воинский долг и ушли в бессмертие. На войне надо стрелять, убивать, быть безжалостной. А как это сделать, если тебе всего 18 лет, ты не знаешь жизни и только в мечтах видишь себя прекрасной, неповторимой. Галя Четвертак погибла «глупо, зря», но разве мы имеем право ее судить. Или Соню Гурвич, бросившуюся за кисетом старшины и напоровшуюся на немецкий нож. Лиза Бричкина, она так спешила за помощью, хотела привести подмогу девчатам и Васкову, |но испугалась на болоте выхода газа и утонула. . . Смерти красивой не бывает, тем более в молодости. Женька 'Комелькова могла стрелять, мстила за расстрелянных родных, у нее был «к войне свой счет», поэтому и не затаилась, не ушла, хотя была возможность. Она до последнего отвлекала фашистов от раненой Риты. А Рита, самая серьезная, старшая, успевшая до войны испытать счастье жены и матери, но «на второй день войны оставшаяся вдовой», не может больше так существовать. Она «застегнута на последнюю дырочку солдатского ремня». Мстить и умереть так можно, а жить — нет. Васильев описывает лишь один из многих эпизодов войны — трагичный в своей сути, но, вероятно, в жизни было еще суровее и трагичнее. Писатель ярко, талантливо описывает «будни войны», а читатели ужасаются, не могут себе представить, как же это можно было выдержать. Для этого и написана повесть «А зори здесь тихие», чтобы мы не забывали подвиг отцов и матерей, никогда не захотели повторения этого ужаса, сохраняли мир. . . Но почему продолжает литься кровь женщин, детей, стариков и молодых парней? Кто-то забыл об уроках истории!