Cочинение «Своеобразие художественного мира одного из поэтов Серебряного века»

Николай Гумилёв (1886 – 1921) прожил короткую жизнь – всего 35 лет. Но этого было достаточно, чтобы заявить о себе как о выдающемся русском поэте, достойном представителе «серебряного века».



Символистам и футуристам Гумилев противопоставил акмеизм. Как создатель нового литературного направления, первом десятилетии ХХ века он приобрёл широкую известность. Греческое слово «акме» в переводе означало «цвести» и трансформировалось в программе акмеистов как ясность, простота, утверждение реального в жизни.



Свой путь в поэзию Гумилёв начал со сборника «Путь конквистадоров» (1905). Лирический герой раннего Гумилёва – романтический герой. Он видит себя конквистадором-завоевателем, весело идущим, «то отдыхая в радостном саду, то наклоняясь к пропастям и безднам». Он готов к смерти («Я с нею буду биться до конца»), но перед мечтой не отступит («Я лилию добуду голубую»). Завоевать весь мир означает для поэта увидеть фантастическое озеро Чад, жирафов, баобабы, верблюдов, пиратов, океанские корабли, познакомиться с настоящими капитанами.



Свою поэзию Н. Гумилёв называл Музой Дальних Странствий. Неистребимая жажда странствий владела Гумилевым всю жизнь. Возможно, что рассказы отца, корабельного врача, его дяди, контр-адмирала, увлечение приключенческой литературой оказали влияние на формирование мировосприятия Н. Гумилёва. Его романтический герой противопоставляет себя скучной, обыденной жизни мещан:



Не по залам и по салонам,



Тёмным платьям и пиджакам –



Я читаю стихи драконам,



Водопадам и облакам



И умру я не на постели,



При нотариусе и враче,



А в какой-нибудь дикой щели,



Утонувшей в густом плюще.



(«Я и вы»)



В августе 1914 года Н. Гумилёв идёт добровольцем на войну. Тема войны не могла не отразиться в его творчестве. Поэт писал о себе в 1920 году («Память»):



Знал он муки голода и жажды,



Сон тревожный, беспокойный путь,



Но Святой Георгий тронул дважды



Пулею не тронутую грудь.



Возвращение в Россию после войны – это возвращение к её истории, к её традициям, к её духу. «Золотое сердце России мерно бьётся в груди моей» – строки, которые могут стать эпиграфом к поздним произведениям Гумилёва, открывшим для себя после дальних странствий Родину, Россию.



Стихотворение «Заблудившийся трамвай» – своего рода метафора жизненного пути поэта и человека вообще. Жизнь непредсказуема и тем интересна, стремительна, неуловима, словно чудо-трамвай. Чтобы всё успеть, увидеть все краски жизни, нужно всего лишь сесть на этот трамвай. Но «трамвай» здесь – это и символ России, которая вынуждена переживать не только времена радости и мира, но и времена хаоса, в неизвестность, в «бездну времен»:



Мчался он бурей тёмной, крылатой,



Он заблудился в бездне времён…



В этом стихотворении поэт осмысляет будущее России, пережившей революцию 1917 года. Известно, что Гумилев не принимал власти большевиков, большевистского переворота. Поэтому в его поздних стихах звучит тревога за свою родину. Но, в то же время, поэт понимал, что бездна времён, хаос в конце концов иссякает. Остаётся простая, многогранная, глубокая, вечная жизнь.



Романтик, поэт, путешественник, воин, Н. С. Гумилев занял в истории отечественной литературы, поэзии достойное место.