Cочинение «Своеобразие немецкого Просвещения»

Исторические рамки немецкого Просвещения весьма широки. Собственно худ просветительская литература зарождается в 20-е годы 18 века и исторически сменяется романтизмом в конце столетия.



Период интенсивного распространения романтических теорий и романтического искусства активно творят Гердер, Гете, Шиллер – крупнейшие нем просветители. Развитие немецкого Просвещения идет по восходящей линии. По мере роста общественного самосознания народа просветительская мысль становится более социально активной, а просветительский идеал все более гуманистически насыщенным. Литература теснее сближается с современностью, с жизнью, идет по пути реалистического изображения действительности.



История немецкой литературы эпохи Просвещения распадается на 4 периода.



Первый период (20-50 годы). Просветительская мысль в это время отличается умеренностью. Творчество писателей пронизано морализаторством. От Писателя требуется служение обществу, но понимается оно упрощенно, как непосредственное развенчание порока и прославление добродетели. Главный тон в лит. Жизни первого периода задают классицисты (Готшед и его единомышленники). В литературу проникают «чувствительные» веяния, связанные с философией сенсуализма. Зарождается чувствительная комедия, отражающая мещанский быт. Главным защитниками чувствительности были Геллерт и Лессинг.



Второй период (60 годы). Это время полной зрелости и большой социальной активности просветительской идеологии. Обличение направлено против проявлений крепостничества в моральной сфере. Наиболее показательными произведениями второго этапа являются «Мина фон Барнгерм» Лессинга, и его трагедия «Эмилия Галотти» Во втором периоде ведется острая борьба с классицизмом. В то же время отвергается чувствительность мещанской драмы. Выдвигается идея человека-героя. Ведущая роль в л-ре 60-х годов принадлежит Лессингу, Винкельману.



Третий период (70-е и пер. пол. 80-х годов). Его содержание составляют теоретические искания и творчество писателей «бури и натиска». Протест против уродливых явлений феодального общества приобретает на этом этапе бурный, эмоционально-приподнятый характер. В произведениях некоторых писателей 70-80 годов (в «Геце» Гете, «Золотом зеркале» Виланда и особенно в «Немецкой хронике» Шубарта) появляется крестьянская тема. В своем творчестве «бурные гении» провозглашали культ природы и чувства. Главным теоретиком движения «бури и натиска» был Гердер, а наиболее крупными его художниками были молодые Гете и Шиллер.



Четвертый период (Вт. Пол. 80 годов) образует т. н. «Веймарский классицизм», который представлен главным образом творчеством Гете и Шиллера зрелой поры. Основное внимание писатели уделяли созданию образа положительного героя (человечного человека). По своему худ методу «Веймарский классицизм» близок к передовому романтизму, это – идеальная поэзия, но только в объективной форме.



«ФАУСТ». (1774-1831)



Гете почти всю свою жизнь работал над этим произведением. Оно не только самое большое по объему, но и самое главное произведение немецкого поэта. «Фауст – это страстное прославление вечной тяги человечества к знаниям, мудрости. Но путь человека неизбежно сопряжен с трагическими ошибками и заблуждениями. Поэтому драматическую поэму Гете часто называют трагедией.



Произведение открывается «Прологом на небе». В прологе Господь и Мефистофель спорят о Фаусте. Мефистофель хочет доказать, что Фауст, при всей своей чистоте, подвержен искушениям и соблазнам. Бог же убежден, что Фауст останется верен ему.



Герой трагедии – ученый-энциклопедист. У него высшая степень доктора, но он разочарован в своих научных изысканиях.

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