Cочинение «Своеобразие творчества одного из поэтов Серебряного века (на примере творчества Николая Гумелёва) »

Период русской литературы, который принято называть Серебряным веком, подарил нам большое количество интереснейших поэтов. Именно в это время в искусстве ярко проявился поиск нового содержания, новых приемов, новой формы всех видов творчества. Естественно, литература не стала исключением. Для этого периода свойственен отказ от традиций и крайнее новаторство, искусство стремилось как можно полнее и достовернее отразить саму жизнь. Появляется большое количество направлений, течений, школ. Мне бы хотелось поговорить об основателе одного из литературных течений (акмеизма) Николае Степановиче Гумилеве.

Но сначала немного о самом течении. В чем же заключался принцип этого литературного направления? На самом деле, Гумилев никогда не отличался особой скромностью и взял для обозначения своего творчества греческий корень acme -высшая степень чего-либо, расцвет, вершина, острие. Это направление вышло из символизма , но акмеисты отказались от стремления символистов познать непознаваемое. Объектом своего творчества они сделали обычный предметный мир, поэтизируя его и ища в нем особую красоту.

Был организован «Цех поэтов», где молодых литераторов учили поэтическому мастерству. Сам Гумилев относился крайне серьезно к творчеству в целом и к написанию стихотворений в особенности. Он не переносил халтуры в искусстве. Вот его собственные слова: «Происхождение отдельных стихотворений таинственно схоже с происхождением живых организмов. Дума поэта получает толчок из внешнего мира. . . и долго приходится вынашивать зародыш будущего творения, прислушиваясь к робким движениям еще неокрепшей новой жизни. » Благодаря этому высказыванию мы можем видеть, насколько серьезно было его отношение к поэтическому искусству. Ну а теперь мне хотелось обратиться непосредственно к творчеству этого замечательного поэта.

Один из критиков того времени сказал о Николае Гумилеве следующие слова: «поэт географии, поэт подвига, художник храбрости, певец бесстрашия, романтик, ему свойствен космизм, характерно повышенное сознание собственного достоинства и собственной личности». Каждое из этих определений удивительно верно, все это присуще не только творчеству Гумилева, но и его личности. А это был очень интересный и необычный человек как внутренне, так и внешне. Вспоминая внешний вид поэта, современники говорят следующие слова: «длинный, деревянный, с большим носом, с надвинутым на глаза котелком. Длинные пальцы его рук лежали на набалдашнике трости. В нем было что-то павлинье: напыщенность, важность, неповоротливость. Только рот у него был совсем мальчишеский, с нежной и ласковой улыбкой». Гумилев был подобен своим стихотворениям, временами павлиньим, напыщенным, но вот сквозь них прорывается неудержимая мальчишеская романтика, жажда приключений, необычных событий, желание попасть в еще никем не изведанные миры. . . Об этом говорят даже названия сборников его стихов: « Путь конквистадоров», «Романтические цветы», «Жемчуга», «Чужое небо», «Колчан». Для его творчества свойственна экзотика, это связано с личной судьбой поэта. Дело в том, что в 1911-1913 году Николай Гумилев возглавлял экспедицию в Африку по сбору материала для этнографического музея. Посещение этой необычной страны оставило неизгладимый след в душе поэта, и он буквально заболел экзотикой. Красоте Африки посвящено множество стихов Гумилева. Одним из программных считается стихотворение «Озеро Чад».

На таинственном озере Чад. . .

По лесистым его берегам И в горах, у зеленых подножий, Поклоняются странным богам Девы-жрицы с эбеновой кожей.

Также Гумилеву близки и античные мотивы. Эта тема проявляется в стихотворениях «У берега», «Избиение женихов», «Одиссей у Лаэрта», «Воин Агамемнона».

Что я ? Обломок старинных обид,

Дротик, упавший в траву.

Умер водитель народов Атрид, -

Я же, ничтожный, живу.

Мы видим, что прочтенные в юности произведения греческого слепца Гомера оставили глубокий след в душе романтического, тонко чувствующего красоту античного мира Коленьки.

В раннем творчестве поэта часто видна фантастическая тематика. Гумилев пишет стихи о гномах, троллях, дьяволе, проклятых королях, волшебных принцессах. . . Все произведения на эту тему удивительно красивы, завораживают читателя своей тайной притягательностью.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--