Cочинение «Священная история человечества»

Библию не раз сжигали и возносили, переписывали и канонизировали, толковали и перетолковывали. Стоит ли говорить о ней вновь, можно ли подойти по-современному к ее толкованию? Ведь 0 Библии, некоторые части которой созданы более трех тысяч лет тому назад, написано очень много. Многие люди относятся к Библии как к священной книге, а многие наши современники считают ее литературным памятником древности.



Библия как памятник древней культуры является универсальной человеческой ценностью, а не исключительной собственностью одного народа или только верующих.



Библия представляет собой собрание религиозных книг, этот факт не подлежит сомнению. Но мы знаем, что на протяжении всей истории человечества религия была неотъемлемой частью жизни общества, а волнующие людей проблемы облачались в религиозную форму. Поэтому мы можем рассматривать Библию как произведение, в котором нашли отражение реальные проблемы человечества на определенном этапе его истории. Здравомыслящий человек относится к этому факту с пониманием.



Но именно Библии, чем она и отличается от, например, поэм о Гильгамеше, удалось выйти за границы региона, в котором она возникла. Уже с середины II в. до н. э. она была переведена на греческий язык, потом на латинский и стала достоянием цивилизованного мира.



Библия оставила неизгладимый след в культуре человечества, прежде всего Запада. Вряд ли можно многое понять в истории литературы, изобразительного искусства и музыки прошлого, не зная сказаний о законах Моисея, проповедях Иисуса, не имея представления о посланиях Павла, приключениях Товши, мучительных вопросах Иова или Истории Сусанны и старцев.