Cочинение «Священное Писание в украинской литературе»

Библия - это уникальная книга Божьих откровений, которая передавалась в течение многих веков от одного поколения к другому. Это собрание книг, написанных пророками в разные годы, вдохновляло многих художников на создание шедевров в искусстве. Хобби Библией не обошло и классиков украинской литературы, хотя в течение многих десятилетий советские исследователи старательно доказывали мысль о воинствующий атеизм наших писателей. Вопреки этим утверждением большинство писателей и поэтов уважительно относились к религии и Священного Писания. Тарас Григорьевич Шевченко хорошо знал Библию, часто вспоминал Священное Писание в письмах из ссылки, отмечая, что если бы не Библия, то можно бы сойти с ума в том диком краю страданий. Библейские мотивы мы можем видеть в циклах стихов «Псалмы Давида», «Цари»; в стихах «Подражание 11 псалму», «Исайя. Глава 35 (подражание) »,« Молитва »; в поэмах« Неофиты »,« Мария ». К многих крупных произведений Шевченко подбирал эпиграфы именно из Святого Писания, а в «Бук-Варе южнорусский», который выдал незадолго до своей смерти, использовал много библейских стихов, молитв, псалмов.



Известно, что Иван Яковлевич Франко еще в гимназии начал переводить книгу Иова, а его докторская диссертация называлась «О Варлаама и Иоасафа и притчу о единорога». Писатель любил библейской поэзии, и эту влюбленность перенес в поэме «Моисей», «Иван Вишенский», «Святой Валентий», «Смерть Каина». Пантелеймон Кулиш неоднократно переводил Богослужебные книги, мечтал «. . . пустить (их) по стране, то большое бы из того добро было народу христианскому. . .



И в наших церквях поняли миряне, что батюшка Писания ». Писатель советовал составителям учебника по украинской литературе включить в учебник некоторые псалмы, а также истории из Библии. Он издал во Львове стихотворный украинский перевод книги Иова, всего Псалтыри, в Вене четыре книги Евангелия, подготовил к печати всю Библию Ветхого и Нового Завета. Кулиш мечтал «подпереть родной язык Библии» и мучался мыслью, что покинет незаконченную «спасительную труд», умрет, не увидев издания переведенной им Библии. Иван Нечуй-Левицкий еще с детства был очень религиозен, ведь происходил из семьи священнослужителей. Его отец, дяди, дед и прадед были священниками. Смолоду отец проповедовал по-украинскому, записал свои проповеди на родном языке, но в духовной академии решили, что эти проповеди не годятся для церковной кафедры.



Иван Нечуй-Левицкий окончил Киевскую духовную академию, имел степень магистра богословия и, конечно, хорошо знал Священное Писание, переводил те книги Библии, которые так и не успел перевести Пантелеймон Кулиш. Иван Семенович не оставлял этой работы до последних дней. Он мечтал, чтобы наш народ имел возможность в молитвах обращаться к Богу роднойязыке и даже в 80 лет, полуслепой, с помощью лупы читал переводы, редактировал их так, чтобы каждая строка Великой Книги был понятен простому люду, чтобы изучение псалмов, Часословцем, гуслей НЕ отбивали людей от науки.



В народном творчестве библейская поэзия тоже занимала главное место. Народные похоронные, свадебные, сельскохозяйственные, бытовые, календарные обряды, молитвы, заклинания в своей основе имеют религиозные мотивы. Книги Священного Писания, жития святых, сказания о сотворении мира, жизни, деяния, муки и смерть Иисуса Христа были основным источником устного народного творчества. Во все века вера народная была глубокой и искренней, а выдающиеся художники своим словом поддерживали и укрепляли эту веру.