Cочинение «Священные книги народов мира как начало литературы»

Сочинение - тезис к выступлению по проблемам литературы. Священные книги народов мира вдоль тысячелетий побуждают людей к активной деятельности, поиску собственных жизненных путей. Веды - одна из древнейших книг мира, памятка давней индийской литературы. Веды помогают понять духовную культуру Индии и многих народов Азии, ведь они стали основанием для создания разных религиозных и философских учений. Самое слово «веда» означает «священное знание». В те давние времена, когда создавались веды, художественное творчество еще не было отделено от других видов духовной деятельности человека. Религия, мифология и мораль воплощались в художественные образы. Эти художественные образа со временем приобрели собственное значение, привлекая своей красотой и многозначностью. Именно поэтому к образам вед обращались и обращаются художники разных стран мира, а веды стали не только памяткой религиозной культуры, но и литературы.



В греческом языке слово «библиа» означает «книги». Но для многих поколений разных народов это слово стало символом веры. Библия - обобщающий сборник, к которому вошли отобранные поколениями и освященные церковью произведения, которые раскрывают сущность религиозного учения. Верующие воспринимают Библию как единый текст Святого Письма, хотя книга эта состоит из многих произведений, созданных в разные времена, разными авторами, разными языками.

История создания текста Библии - это история духовных поисков человечества. Названия двух частей Библии, Старое и Новое Завещания, связанные в христианстве с учением об Иисуса Христоса и отбивают сложное развитие христианской идеи. Самое слово «завещание» возникло во время перевода Библии с древнееврейского языка на греческий. В оригинале слово, которое перевели как «завещание», ближе по значению к словам «договор», «соглашение» или «союз». И в основе иудаизма - положение об «соглашении»» между Богом и человеком, «народом божьим»: люди принимают заповеди Бог и совершают на земле его волю, а Бог за это предохраняет и «спасает» людей. Постепенно «соглашение» между богом и людьми теряла черты равноправия, превращаясь на волеизъявление Бога, который устанавливает нормы человеческого поведения своими заповедями. Но в Старом Завещании содержится указание, что Бог заключит «новый договор» с людьми. «Новый союз» должен был строиться не на рабской покорности, а на основе доверия Бог к людям и людям к Богу.



Авеста - священная книга зороастризма. Основная идея этой религии - зависимость мироздания от борьбы добра и злая, света и тьмы, жизнь и смерти. Согласно религии зороастризма человек в этой борьбе не игрушка в руках высших сил, а личность, которая имеет свободу выбора, способная своей активностью повлиять на прогресс мировой справедливости. Авеста написана одном из древнеиранских языков; ученые не определили точно, какие племена или народы разговаривали на этом языке, поэтому наименовали тот язык по названию памятки - «авестийской». Авеста состоит из нескольких частей. Наиболее давняя из них - «Гати» - собрание молитв. Автором этих текстов считают основателя древнеиранской религии Заратуштру (или Зороастру, как называли его античные авторы, в произведениях которых сохранились сведения о веровании давних иранцев). Во всех поучениях «гат» речь идет о жизни, быту, нормах поведения.



Коран - священная книга мусульман. Мусульманство, или ислам, одна из трех, рядом с христианством и буддизмом, мировых религий. Возникновение ислама сопровождалось появлением священной книги - Корана, который, согласно мусульманскому учению, послал людям Аллах через ангела Гавриила в форме откровения пророку Мухаммеду, который и передал эти откровения своим соплеменникам. Коран - это сборник проповедей Мухаммеда, обращенных к язычникам, которые еще не приняли ислама. Составляется Коран с 114 разделов (сур), расположенных не по смыслу или хронологией, а по принципу уменьшения размера. В Коране нет систематического изложения основ мусульманской религии, здесь подаются лишь важнейшие положения, которые уже значительно позднее составили в определенную систему мусульманские богословы. Согласно учению ислама все существующее в мире созданное Аллахом и все явления и события, которые произошли и должны произойти во Вселенной вплоть до конца мира и страшного суда, определенные им и происходят по его воле. Мухаммед провозглашал пророками многих персонажей и пророков Библии и Евангелия. В Коране встречаются имена Адама и Ноя, Авраама и Иосифа, Моисея и Иисуса Христа. Но сам Мухаммед будто завершает весь этот ряд пророков, поднимается над всеми ими как последний и главный пророк.