Cочинение «Святое слово "мама"»

Передо мной лежит чистый лист бумаги, на котором пока обозначена только тема сочинения. Перечитываю её и всё отчётливее осознаю, что в голове одновременно так много чувств и эмоций, но с чего начать свой рассказ не пойму.



"Мама, мамочка",- мысленно повторяю эти слова то тихо, то чуть громче и нараспев. В душе они отзываются удивительной музыкой! Так и хочется петь: "Ласковая моя, нежная, любимая мама".



Что происходит со мной? Мне захотелось прижаться к маме, обнять её, шепнуть какие - то волшебные слова, чтобы она в ответ непременно улыбнулась и поцеловала. А потом взъерошила волосы и мягко сказала: "Я тебя люблю до неба". Она всегда так говорит, чтобы показать, как сильно любит меня.



У меня мама добрая и красивая. Но сейчас она очень устаёт и не высыпается, потому что у нас родилась маленькая Лиза, которая требует так много внимания к себе. А ещё папа и я! А мама у нас одна. Как она справляется с нами? Конечно, мы помогаем ей: папа гуляет с сестрёнкой и ходит в магазин, я с ней играю и мою посуду. Ещё у нас есть замечательная помощница - стиральная машина, которую мы ласково называем "хозяюшка". Мама часто приговаривает: "Что бы я без тебя делала, хозяюшка!". Удивительно, но даже для неё мама находит добрые и нежные слова.



Мама - такой близкий человек, жизнь без которого просто немыслима. Она всегда рядом, родная, любящая, заботливая. Я не могу даже мысленно отделить себя от мамочки.



Мама - это праздник. В минуты грусти она умеет так поднять настроение, что вряд ли с ней может сравниться самый сказочный волшебник или фокусник. Стоит только ей обнять меня и прошептать: "Всё будет прекрасно, ведь я люблю тебя до неба". Я сразу же рассказываю маме о своих проблемах, и они становятся такими крошечными и несерьёзными. И почему я из - за них так расстраивалась?



Мама - это счастливое детство. Особые любовь и чувства к маме остаются у человека на всю жизнь. Я читала в книжке, что даже мужественные воины в трудную минуту, как в детстве, вспоминают маму. Им сняться добрые мамины руки, улыбка, глаза. Но у взрослых - это уже воспоминание. В этом воспоминании чувствуется грусть.



Мама - это чудо. Сколько удивительного она может сделать!



Никогда не забуду, как за одну ночь она сшила мне карнавальный костюм. А ведь Лиза тогда заболела. Мама ни на шаг не отходила от неё. Я готова была идти на праздник и без костюма!



Проснувшись утром, первое, что я увидела перед собой, это костюм Феи. Я мгновенно подскочила, кружилась и плакала от счастья. А когда вошла мама, я кинулась к ней, обняла за шею и крикнула: "Мамочка, я люблю тебя до неба!"



Мама улыбнулась и сказала: "Солнышко моё, я это знаю". А мне показалось, что яркими лучиками светились мамины глаза. Нет, это она - солнышко! Ведь мамочка согревает нас своей любовью. Она творит чудеса. Значит, она святая. Ну, кто мне посмеет возразить?