Cочинение «Связь игры с важнейшими сторонами культуры и воспитания»

Поскольку игра открывает облегченный путь к освоению культуры, то первые шаги на этом пути становятся доступными человеку уже в младенчестве.



В пестушках и потешках взрослых, забавляющихся с послушным телом ребенка, звучат традиционные для народа ритмы и мелодии, слова родного языка, совершаются освященные традицией движения. На что уж проста игра Ладушки, а запоминается малышу на всю жизнь, в числе первых вспоминается, когда приходят черед нянчить своих собственных детей и внуков. Значит, она действительно помогает сделать самые первые и запоминающиеся шаги в мир музыкальной, языковой, двигательной (физической) культуры своего народа. Первые яркие восприятия формы и цвета связаны с детскими игрушками, положенными в колыбель. А дальше эти начала развиваются во все более сложных играх детства, отрочества, юности. . .



Вряд ли можно найти сторону культуры или воспитания, для которой не существовало бы целого набора связанных с ней игр. Множество таких групп игр выделено специалистами-этнографами, фольклористами, историками, и теоретиками искусства, физической культуры, медиками, психологами, педа-гогами и т. д. Интересно, что народная игра, как правило, объединяет исследующих ее специалистов по разным отраслям знаний. Так, один из крупнейших сводов игр, созданный известным медиком прошлого века Е. Л. Покровским, был издан в 1887 и в 1895 гг. под названием "Детские игры, преимущественно русские" с любопытным подзаголовком: "В связи с историей, этнографией, педагогией и гигиеной" [16] Следующий крупный свод народных игр был издан в 1933 г. историком театра В. Н. Всеволодским-Гернгроссом и включал записи игр, сделанные представителями десятков различных профессий. Это объясняется как раз многогранностью игры, связью ее с самыми разными сторонами культуры. Приходится даже отказываться в большинстве случаев от указаний на специальность авторов, писавших об игре.



Трудно перечислить всех, кто занимался, играми, связанными с художественной культурой, искусством. Это, например, большинство фольклористов и других собирателей детского фольклора, основную часть которого составляют как раз игровые формы.



Игровой фольклор широко бытовал всегда и среди взрослых. Возьмем хороводы. Их ведь, по выражению самого народа, "играли". Это уж исследователи хороводов занялись в первую очередь словесно-поэтическими, музыкальными, танцевальными и другими свойствами хороводов, очень редко доходя до их игровых свойств, так и оставшихся не вполне раскрытыми. Но возьмем только бесспорно игровую часть хороводов - хороводные игры. В них игровое начало столь же гармонично сочетается со словесно-поэтическим, драматическим, а часто и музыкальном, танцевальным. Читатель сам это без труда обнаружит, перебрав в воображении хотя бы несколько наиболее известных хороводных игр, скажем: «А мы просо сеяли», «Бояре, а мы к вам пришли», «Горелки», «Золотые ворота», «Заинька», «Каравай», «Летели две птички», «Уж мы сеяли ленок» и др. К сожалению, эти прекрасные поэтичные игры ушли из быта молодежи, оставшись кое-где лишь среди дошкольников. Правда, поднимается сейчас волна возрождения хороводных игр через молодежные фольклорные ансамбли, многие из которых не только для зрителей воспроизводят эти игры, а играют и просто для себя во время досуга, на семейных праздниках, т. е. возвращают опять к естественному бытованию.



Удивительную пластичность, выразительность, гармонию форм, линий, цвета несут в себе лучшие народные игрушки из дерева, глины, кости, соломки, кожи и других естественных материалов. Часто и простейшее снаряжение для народных игр - биты для Лапты или Чижика, кубари и кнутики к ним, желобки для катания яиц, санки "кобылки", деревянные мечи, луки со стрелами и т. д. - заключают в себе лаконизм и своего рода изящество формы, национальное своеобразие орнамента, другие черты народного прикладного искусства.



В союз с зодчеством также вступила народная игра. Начинается это с малого: с игрушечных домиков, теремков, башенок, меленок для малышей. Потом идут уже самостоятельно возведенные небольшие сооружения из песка и глины, крепости, башни и целые городки из снега и льда. А там уже со вполне взрослым мастерством строятся, скажем, круглые качели, кружала на льду, карусели, ледяные горы и затейливые балаганчики на ярмарочной площади, а то и на лучших площадях обеих русских столиц



Пожалуй, лишь самые молодые из искусств, вроде телевидения, еще не отражены заметно в традиционных народных играх, так как традиционность создается долгими десятилетиями. А вот киноискусство уже давно подружилось с игрой. С одной стороны, все больше становится игр по поводу кино: игра «Кинофильмы», «Хали-Хало» и др. С другой стороны, сами народные игры все чаще становятся "героями" кино- и телефильмов ("Час потехи", "Мы идем искать", многие фильмы международного фестиваля любительских фильмов "Радуга" и т. д. ).



Древнее сценическое искусство перекликается с целыми пластами игровой культуры: бесчисленны и постоянно обогащаются сюжетно-ролевые игры (в дочки-матери, охотников, в войну, в свадьбу, в больницу, в партизан, полёт на Луну и т. д. ); драматические сценки содержат многие игровые обряды, есть, наконец, целый народный театр, в котором драматическое начало неотделимо от игрового в его обычном понимании



Надо сказать, что связь игры с любыми сферами искусства является одновременно и связью с эстетическим воспитанием.

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