Cочинение «Сюжет по пословице («Делу время, потехе час»)»

Устное народное творчество -- самый древний вид искусства. Большое место в нем занимают пословицы и поговорки. Это мудрость народа, прошедшая через века. Наши предки хотели передать свои знания, опыт, навыки нам, пришедшим в этот мир, чтобы мы стали добрыми и умными, справедливыми и хорошими. Они запечатлели в пословицах и поговорках свои принципы и взгляды на жизнь.

Например, замечательная пословица: "Делу время, потехе час" учит нас ценить жизнь, ее быстротечность использовать с умом. Как часто мы непозволительно щедро тратим свое время на пустяки, думая, что впереди его много, неизмеримый океан. Вырастаем беззаботными бездельниками, которым нужна сильная поддержка родителей. А мы, сами-то, когда будем опорой и их радостью?

Вот пословица и напоминает, что нельзя тратить драгоценное время, отпущенное человеку на учебу и взросление, на изучение материала, оставленного в наследство предыдущими поколениями. Нужно каждую минуту учебного времени в классе проводить с пользой, закреплять полученные знания, множить умения и навыки, переданные нам в наследство. Но в детстве хочется бегать и играть, смотреть телевизор и слушать музыку. На это тоже хватит времени, если научиться рационально его использовать. Чем ин- тенсивнее ты работаешь, тем радостнее отдыхать. Если же жизнь станет вечным праздником, она быстро надоест. Учеба тоже может стать удовольствием, если осознаешь ее необходимость и пользу. А поможет в этом пословица: "Делу время, потехе час".