Cочинение «Сюжет повести «Горе- Злосчастие»»

Создана в середине XVII века. Проблематика тесно связана с теми изменениями, которые произошли в русской жизни XVII века: с общим подъемом культуры, тягой к просвещению, протестом против косного домостроевского быта, интересом к человеческой личности.



В начале этого тленного века человеческого сотворил Бог небо и зем -лю, сотворил Адама и Еву, повелел им жить в святом раю. Дал он им заповедь божественную: не вкушать плода с древа познания. Сердце же человеческое неразумно и несдержанно: забыли Адам с Евою заповедь Божию, вкусили плода от дерева запретного.



За преступление великое Господь Бог на них разгневался и изгнал Адама с Евою из рая едемского. Велел им жить на земле, расти, плодиться, от трудов своих кормиться. Велел жить в законном браке и для любимых детей. Но неразумное племя человеческое жить начало без послушания отцу и матери, не прислушиваясь к совету разумному, в суете и в неправде, и в распрях великих. За это Господь Бог на них разгневался и послал на них напасти великие, бесконечную нищету и несчастья, чтобы привести людей на путь смирения и спасения.



Один добрый молодец был любимым сыном отца и матери. Родители учили его, наставляли на дела добрые: «Милое ты наше чадо, послушай слова родительского, доброго и мудрого, и не будет у тебя ни нужды, ни бедности. Не ходи ты, чадо, в пиры, в складчины, не садись на место главное, не пей двух чар вместо одной! Не давай очам своим воли, не прельщайся красой чужих жен и дочерей. Не бойся мудрого, а бойся глупого, чтобы глупые не довели тебя до позора и стыда великого и укоров и поношений беспричинных. Не ходи, чадо, к игрокам в кости и корчмарям, не знайся, чадо, с головами кабацкими, не дружи с глупыми, не вздумай украсть — ограбить или обмануть — солгать. Не прельщайся, чадо, на злато и серебро, не собирай богатства неправого, не лжесвидетельствуй, не думай зла ни на отца с матерью, ни на человека всякого. И да укроет тебя Бог от всякого зла. Не имей дела с богатыми, но убогими, дружи с друзьями разумными и надежными, которые злу тебя не научат». Молодец был это время молоди глуп, а потому несовёршен разумом. Думал он, что стыдно ему будет отцу покориться И матери поклониться, а жить хотел, как ему хочется.



Было у молодца пятьдесят рублей, и завел он себе пятьдесят друзей. И другие к нему в друзья набивалися. И был у него милый, верный друг, называл он себя братом названым. Говорил он ему речи льстивые и зазвал его в избу кабацкую. Там поднес ему чашу зелена вина й кружку поднес пива пьяного, выпить его уговаривал и запить давал медом сладким. Уговаривал на него надеяться, коль напьется милый друг допьяна.



Вот молодец на друга и понадеялся, упился без памяти и где пил, там спать лег.



Пробудился он только к вечеру и увидел, что имущество его все ограблено: и одежда вся снята, и денег нет, и под головой — кирпич. Одет он в рубище кабацкое, на ногах лапти стоптанные, а брата названого и близко нет. Закручинился молодец. Понял, что как не стало у него денег, не стало и друзей. Стыдно было ему прийти к отцу—матери, и пошел он на чужую сторону. Пришел молодец на честной пир, крестился и бил челом людям добрым. Посадили его на место среднее, где сидит купцы. Все вокруг пьяны —веселы, только молодец скорбен, нерадостен: не пьет, не ест, не тешится, ничем на пиру не хвалится. Стали спрашивать его люди добрые, чем они его, гостя, обидели. И признался он, что родителей ослушался, не с теми дружил, много пьянствовал, за что попал в бедность великую, в печали неутешные.



Дали ему советы добрые, и он послушался тех советов. Нажил себе имущества больше прежнего, присмотрел невесту — захотелось молодцу жениться. Пригласил гостей на честной пир. А на том пиру начал хвастаться, что—де нажил добра больше старого.



Послушало Горе — Злосчастие молодецкое хвастанье и сказало ему такие слова: «Не хвались ты, молодец, своим счастьем, не хвастайся богатством. Бывали у меня, Горя, и мудрее тебя, и изворотливее, а я их перемудрило. Хочу я, Горе, среди людей жить, и батогом меня не выгонишь. А гнездо мое и вотчина в бражниках». Горе и во сне молодцу привиделось: «Откажи ты, молодец, невесте своей любимой — быть тебе невестой отравленным, а от злата и серебра быть убитому! Так пойди ты, молодец, лучше в царев кабак — там пропей свое имущество — к нищему Горе не привяжется». Не поверил молодец в этот сон.



Вновь явилось к нему Горе —Злосчастие Архангелом Гавриилом и начало смущать такими речами: «Или тебе, молодец, неведомы нагота и босота безмерная? Ведь нагих и босых не бьют, не мучают, из рая их не вытолкают». Этому сну молодец поверил и пошел пропивать свое имущество, снял одежду приличную и надел рубище кабацкое. Пошел молодец в страну далекую, неведомую.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--