Cочинение «Сюрреализм. Искусство сверх реального»

Зародился на почве дадаизма, но со временем поглотил. Эстетическая концепция вобрала в себя много идеалистических учений, к-ые захватили широкие круги западной интеллигенции после войны:



1) Влияние философии интуитивизма (основоположник – Анри Бергсон). Разум бессилен понять сущность явления, и лишь интуиция служит средство познания истины. Мир познаётся иррационально.



2) Философская теория художественного творчества (основоположник – Вильгельм Дильтей). Нет никаких объективных критериев познания мира, познать можно только с помощью случайного, фантазии. 1 и 2 образуют Философию Жизни.



3) Фрейдизм. Сказался сильнее всего.



Сюрреализм как течение в искусстве был очень хорошо организован. Каждая группа имела свою стратегию, программу. Сюрреализм – это широкое политическое движение. Цель – революция. Важнейшая задача – освобождение человека. Это тоталитарная группа с жёсткой дисциплиной. Во главе Бретон (Папа, Великий Кормчий, Мэтр) и Арагон. Познакомились на фронтах войны, служили в медицинских частях, где им пришлось наблюдаться случаи клинических расстройств, острых параноидальных состояний – вот и открылась идея сюрреализма. Инструменты деятельности сюрреализма: журналы («Сюрреалистическая революция», «Минотавр»), выставки, манифесты (выходили регулярно).



Время существования: 1924 – 1969. Последний, четвёртый, манифест «Песнь» написал Жан Шюстер, где объявил о роспуске группы. В первом манифесте были прописаны теоретическое основания, порядок существования в группе (жёсткая организация), высокий эстетический потенциал. Всё это определило высокую жизнестойкость сюрреализма. Характерные черты: * Сюрреализму свойственен отказ от осознанной реальности. Сказать полную правду о себе сказать можно лишь в том случае, если подавить все формы контроля (освободиться от всех норм), иначе к реальности не пробиться. Художник сам с собой делает то, что психотерапевт со своим пациентом. Первоначальные творческие стимулы: алкоголь, наркотики, чрезмерное переутомление. Но скоро осознали, что это тупиковый путь. Арагон: «Нельзя приравнивать всякое свинство к поэзии».



Сюрреализм подчёркнуто гетеросексуален. Женщина – источник сюрреалистического чуда. Ключевой концепт сюрреализма – «reve» – «грёза», и её воплощение – женщина. Культ женщины. Творчество исключительно эротично, ведущая тема – любовь к женщине.



Разоблачают жанр романа – это воплощение буржуазной пошлости в искусстве. В группе сложилась система запретов на жанры. Но! сюрреалистический роман существует, но надо обращаться к сказке и предромантизму. Дуэль модернизма и реализма, точнее, немодернизма — выразительная характеристика альтернативности, антагонистичности эпохи войн и революций 10-40-х годов, когда политизация была признаком времени, когда политическая борьба в немалой степени определяла борьбу литературную. «Не писать историю, а делать ее» — такова заманчивая перспектива, которая осознавалась в прямой связи с фантастическими открытиями науки и техники. Действие стало ценностью приоритетной.



В этом объяснение объективной привлекательности литературы социалистического реализма, заряженной пафосом действия, совершенствования мира в интересах большинства народа. Политический и экономический кризис, кровавые войны, фашизм — все это отождествилось с буржуазным обществом и все это вынуждало обращать взоры на Восток, принимать революцию и социализм. Талантливые писатели-коммунисты создали немалое число значительных произведений. В 30-е годы, освобождаясь от пролеткультовского левачества 20-х годов, они оказались в авангарде борьбы за возрождение и развитие национальных традиций.



Окостенение, догматизация принципов социалистического реализма произошли довольно быстро, но преимущественно в тех странах, где компартии оказались у власти, подчинив литературу задачам пропаганды, идеологической борьбы.



Однако внутри социалистической эстетики утверждалось и такое понимание метода, которое открывало путь плодотворному развитию реализма в новых исторических условиях. Б. Брехт доказывал, что реализм меняется с течением времени, что реализм — не вопрос формы, которая тоже меняется, что для овладения действительностью художник-реалист вправе использовать любые средства. Чтобы высветить правду жизни, искусство должно показать, что оно не есть жизнь, — этот тезис Брехта противостоял многовековой традиции искусства, которое интерпретировалось в духе «мимесиса». Брехт — новый, современный этап развития реалистической драматургии относительно «новой драмы» рубежа веков, разрушивший иллюзию жизни в театре, иллюзию «четвертой стены».



Ради главной задачи — научить людей мыслить, действовать с пониманием своей ответственности — Брехт обнажил условный характер искусства, создал «свободную драму», обосновал «открытый реализм».

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--