Сочинение «Старый парк»

Старый парк на окраине города… Он величественен и прекрасен. Он живет своей жизнью и мало кого допускает к израненной своей душе. Душе умудренного опытом жизнью, убеленного сединами старца. Внешне он молод, из года в год его поляны пестреют цветами, в ветвях его деревьев поют птицы. И лишь внимательно приглядевшись, замечаешь грубые рубцы и шрамы – искореженные турники, кострища и поваленные стволы. Этот парк пропитан чувством горечи и полон воспоминаний о прошлом.



Он был основан в конце пятидесятых годов. Парк проектировался как островок здоровья, где каждый может утром пробежаться по тропинке, а вечером отдохнуть и прогуляться. Было раздолье и для детей на игровой площадке, специально построенной для маленьких жителей.



Теперь ничего этого нет. Остались лишь грустные воспоминания о тех золотых днях.



Кладовая природы… Где еще можно встретить такое разнообразие лекарственных трав? Псковское солнышко одарило парк смородиной, малиной, шиповником, облепихой. Выглянули из-под прошлогодних листьев венчики ромашек. Чем-то светлым переполняется летом этот озаренный солнечными бликами празднично-зеленый храм, где под куполами древесных крон поют птицы, а под ноги стелется ласковая трава.



Но под этим ковром скрываются проплешины от сожженной подростками прошлогодней травы. Каждой весной, лишь подтает снег, загорается то там то здесь трава, обугливаясь, корчатся в огне ее пряди. Голубое прозрачное небо мрачнеет. На черные опалины прольются холодные слезы весеннего дождя. Еще одна удручающая картина весны: на зеленом лугу пестреют фантики, обертки, пластиковые бутылки.



Позже, когда совсем сойдет снег, седой парк вдруг начинает мерцать золотом. Это цветут вербы, благоуханные, нежные. Но убавляются каждый год хрупкие ветки, покрытые пушистыми цветами. Они безжалостно срываются людьми.



Настало лето. Весь парк подернулся белой дымкой – зацвели ромашки. Недолго суждено красоваться цветам. Скоро люди безжалостно оборвут хрупкие стебельки, вытопчут нежные цветы. Дело вовсе не в вечном желании человека обладать собственностью. Многие люди, к сожалению, считают себя временными обитателями Псковской земли. Но временному обитателю нет надобности заботиться об окружающей его природе.



Нередко на улице услышишь сетования: «Ах, как грязно здесь! Вы посмотрите, на что стал похож парк!» Как мы любим порассуждать о гибнущей природе, рассказать о том, как надо защищать природу и улучшать экологическую обстановку. Но часто ли МЫ выходим убрать старую листву, мусор, пусть и чужой? Нет…



Парк. Сколько птиц прилетало сюда раньше! А шуршащие в траве мышки, проворные белки. Где они? Как оскудел парк, потеряв этих забавных зверьков. Но они не могут убрать наш мусор.



Неужели не понимаем мы, ЛЮДИ, что с каждой растоптанной травинкой, каждой брошенной на мох спичкой мы сами губим живой покров земли, матушку-природу.



Люди, хочу призвать вас к одному: радуйтесь данному Богом, храните, берегите бесценный дар, данный природой!