Cочинение «Такая разная осень (4 класс)»Cочинение «Такая разная осень (4 класс)»

Осень странное время года, когда и грустно, и радостно одновременно.

Идешь по улице, и душа радуется – всё вокруг в золоте. Деревья оделись в разноцветные наряды – красные, желтые, оранжевые. Небо настолько сочно-синее, что, когда поднимаешь голову вверх, сердце замирает.

И тут вдруг ветер прилетает, сдувает яркость красок и уносит её в неведомую даль. Небо свысока как бы смотрит на это и ему становится грустно, уныло и даже страшно. И когда смотришь вверх, то чувствуешь его настроение, и самому на душе становится уныло. А так хочется ещё солнышка и тепла!

Я подумал, что, наверное, в жизни всегда так бывает – то грустно, то радостно. Если бы не так, то жить бы было скучно и неинтересно.