Cочинение «Танец снежинок»

Сегодня, когда я вышла из дома, я остановилась на крыльце, оглядываясь. Весь двор был как будто бы заворожен. Белым пушистым одеялом была покрыта вся земля, все деревья. Они как будто заснули, укутавшись в белые пуховички и слушая звонкую прелюдию снежинок. На самом деле ее можно услышать, если очень хорошо прислушаться. Они летят с темного неба, которое кажется бездной, а когда долетают до освещенного фонарем места, начинают кружиться в вихре вальса. В такие моменты ухо может уловить легкое позвякивание, может, это только кажется, может, я сама напеваю, но я слышу эту мелодию, клянусь, что слышу. Ритм этой мелодии отстукивает где-то в подсознании маленьким молоточком, и ты начинаешь понимать, что снежинки танцуют в этом же ритме. Долетев до земли, они мягко приземляются. И есть доля секунды, когда ты можешь еще разглядеть свою маленькую снежинку- балерину, но потом она сливается со снегом, и ты прощаешься с ней.

Я хочу заметить, что согласна с теми людьми, которые говорят, что одинаковых снежинок не бывает, они все разные. Это действительно так, они все разные, неповторимые.

Иногда, когда я возвращаюсь вечером, проходя мимо небольшого сугроба возле фонаря, я думаю, что та маленькая красавица снежинка, которая так здорово отплясывала для меня утром, должно быть, где-то здесь, в этом сугробе. Я думаю, как же ее жизнь коротка и как она прекрасна. Снежинка живет несколько секунд, но она рождается красивой, для того чтобы танцевать. Она танцует с самого рождения и до самой смерти. Она живет такой жизнью, о которой мечтает каждый человек.