Cочинение «Театр и кинематограф послевоенного времени»

В кино и театре подобная практика привела к резкому сокращению числа новых фильмов и спектаклей. Если в 1945 г. было выпущено 45 полнометражных художественных фильмов, то в 1951-м – всего 9, причем часть из них – снятые на пленку спектакли. Театры ставили в сезон не более двух-трех новых пьес. Установка на шедевры, выполненные по указаниям “сверху”, вела к мелочной опеке над авторами. Каждый фильм или спектакль принимался и обсуждался по частям, художники вынуждены были постоянно доделывать и переделывать свои произведения в соответствии с очередными указаниями чиновников.



В литературе наступило время А. Сурова, А. Софронова, В. Кочетова, М. Бубеннова, С. Бабаевского, Н. Грибачева, П. Павленко и других авторов, произведения которых сегодня мало кто вспоминает. В 1940-е годы они находились в зените славы, награждались всяческими премиями.



Другой акцией верхов была кампания по борьбе с космополитизмом. При этом в гонимые попадали не только евреи, но и армяне (например, Г. Бояджиев), русские. Космополитом оказался русский критик В. Сутырин, сказавший правду о бездарных конъюнктурных произведениях А. Штейна, о картине “Падение Берлина”, где Сталин возвеличивался за счет принижения военных заслуг маршала Жукова.



В Литературном институте разоблачали студентов, которые якобы следовали в своем творчестве учению наставников-космополитов. Появились статьи против воспитанников поэта П. Антокольского – М. Алигер, А. Межирова, С. Гудзенко.



В театрах шли примитивные, “прямолинейные” пьесы типа “Зеленой улицы” А. Сурова и “Московского характера” А. Софронова. Были изгнаны из своих театров режиссеры А. Таиров и Н. Акимов. Этому предшествовала статья в “Правде” “Об одной антипатриотической группе театральных критиков”. В частности, она была направлена против критика И. Юзовского, известного своими работами о Горьком. Властям не нравилось, как он истолковывал образ Нила в “Мещанах”, а главное – как непочтительно отозвался о пьесах А. Сурова “Далеко от Сталинграда” и Б. Чирскова “Победители”, причем последняя была награждена Сталинской премией.



Среди композиторов и музыковедов тоже выявляли космополитов.



За упадочнические настроения критиковали знаменитое стихотворение М. Исаковского “Враги сожгли родную хату”, ставшее народной песней. Написанная им в 1946 г. поэма “Сказка о правде” на долгие годы осталась “в столе”.



Руководящая идея была сформулирована официозным критиком В. Ермиловым, утверждавшим, что прекрасное и реальное уже воссоединились в жизни человека. Со страниц книг, со сцены и экрана хлынули бесконечные варианты борьбы лучшего с хорошим. Литературные издания заполонил поток бесцветных посредственных произведений. Социальные типы, модели поведения “положительных” и “отрицательных” героев, набор проблем, волновавших их, – все это кочевало из одного произведения в другое. Всячески поощрялся жанр “производственного” романа (например, “Сталь и шлак” В.

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