Cочинение «Театр во второй трети XVIII ( 18 ) века – художественный анализ»

Вплоть до середины XVIII века (до 1756 г. ) театральные представления продолжались лишь в школах, преимущественно духовных. Начиная с 30-х годов возобновляется придворный театр. Он обслуживается преимущественно иностранными труппами (итальянскими, немецкими, французскими).



На русском языке пьесы в 30—40-х годах ставились в школьных театрах. С конца 40-х годов интерес к театру пробуждается и в широких городских демократических кругах. Ученики школ, мелкие чиновники, солдаты, лавочники в дни праздников стали ставить спектакли или в специально устроенных помещениях (деревянных балаганах), или в частных домах (главным образом купеческих) . Такие временные театры возникали не только в Петербурге и в Москве, но и в провинции.



Одной из таких сначала любительских, а потом полупрофессиональных частных трупп была труппа Ф. Г. Волкова в Ярославле. Волков (1729—1763) был талантливым сыном русского народа, одним из замечательных людей XVIII века. Сын купца, он три года учился в московской Славяно-греко-латинской академии, потом поехал в Петербург, чтобы изучить торговое дело. Но не торговле, а театру решил посвятить себя Волков. Он бывал на школьных спектаклях в Московской академии, но поразил его театр Петербурга. Здесь он видел спектакли итальянской оперы, немецкой драмы и спектакль, поставленный в Шля-хетном корпусе 1 силами учеников этого учебного заведения По возвращении в Ярославль Волков собирает актёрскую труппу, строит специальное помещение и начинает ставить спектакли. Сам Волков был и архитектором, и живописцем, и директором, и поэтом, и первым актёром в этом театре.



Театр Волкова был национальным русским театром, притом демократическим как по составу актеров, так и по составу зрителей, посещавших его постановки. Спектакли проходили с большим успехом. Слухи о театре дошли до Петербурга, и в 1752 году ярославцы были вызваны ко двору Елизаветы. Здесь они поставили школьную драму. Игра актёров понравилась. Для получения и общеобразовательной, и специально актёрской подготовки наиболее талантливых актеров, в том числе братьев Волковых и Дмитриевского, определили в Шляхетный корпус. В 1756 году они окончили курс. Тогда по указу Елизаветы был организован постоянный «Русский для представления комедий и трагедий театр».



Так возник русский театр, имевший большое значение для развития искусства и литературы.