Cочинение «Тема: - Мой город»

Донецк — мой родной город. Я здесь родился, здесь же родились мои родители, поэтому я считаю себя коренным дончанином и очень люблю этот город.



Донецк — один из самых крупных городов Украины. Это промышленный центр, здесь работают несколько заводов, в шахтах добывается каменный уголь. Кто бы мог подумать, что город, в котором проживает более миллиона жителей, мог вырасти из маленького заводского поселка Юзовки, основанного еще в 1869 году!



Очень многое об истории родного края можно узнать в Донецком краеведческом музее. Есть в нашем городе и еще один музей — художественный. Здесь проводятся выставки художников-профессионалов, а также народных мастеров. На них представлены украшения из бисера, резьба по дереву, художественное литье, изделия из стекла и камня.



В нашем городе много библиотек, кинотеатров, есть три театра (драматический, оперный и театр кукол), цирк, поэтому каждый имеет возможность провести свое свободное время так, как ему хочется.



Особенно красив и наряден Донецк в праздники, когда дома и



дороги украшаются флагами, лампочками, яркими щитами и транспарантами с поздравлениями, а на главной площади города поводятся концерты.



Моя мама рассказывала, что, когда она была в моем возрасте, Донецк называли «городом миллиона роз». Сейчас этих цветов в городе не так уж и много, но зато на аллеях и бульварах постоянно высаживаются молодые деревья.



А мне очень хочется, чтобы Донецк со временем превратился в самый чистый и зеленый город мира.