Cочинение «Тема России в творчестве поэтов Серебряного века»

Главное, что объединяло творчество этих поэтов и особенно привлекает наше внимание их произведениям, это глубокая любовь к Родине, к Росси и неизменная вера в её великое будущее. Различна судьба названных поэтов, по-разному пережившие трагический период в истории России. Но каждому из них пришлось испить из чаши страданий, выпавших в то время на долю Родины и народа. Талантливые стихи М. Цветаевой долго не публиковались. А когда увидели свет, стало ясно, как горько переживала поэтесса судьбу своей родины и народа, втянутых в кровавую и бессмысленную войну. Жалость и печаль переполняли её сердце.



Бессонница меня толкнула в путь.

О, как же ты прекрасен, тусклый Кремль мой

Сегодня ночью я целую в грудь-

Всю круглую воюющую землю!…

Бедствия народа- вот что пронзило её душу.

Чем прогневали тебя эти серые хаты,-

Господи и для чего стольким простреливать грудь!

Поезд прошёл, и завыли, завыли солдаты,

И запылил, запылил отступающий в путь…



В годы народного горя, ещё не вполне понимала причины и масштабы его, поэтесса всем сердцем откликнулась на этот плач народный. М. Цветаева внимательно присматривалась к тем переменам , которые принесла стране революция. Ей всегда был чужд мир «сытых»; душа болела за врага.



Два на миру у меня врага,

Два близнеца неразрывно слитых:

Голод голодных – и сытость сытых!



Оказавшись в 1922 г. в эмиграции, М. Цветаева оставалась верной своей любви к родной Москве, к России, к русскому народу, к русской культуре. На всю жизнь сохранила она острое ощущение, «что зарей в Кремле Легче дышится- чем на всей земле!»



Щемящей тоской проникнуты стихи, посвящённые разлуке с родиной, со многими близкими, с которыми «расстояние: версты, мили… рас - ставили, рас -судили… по двум разным концам земли…»



В 1925г. с какой грустью пишет она:



Русской ржи от меня поклон,

Ниве, где баба застится.

Друг! Дожди за моим окном,

Беды и блажи на сердце…



Мотив «Россия, родина моя!», ностальгически окрашенный, звучит и в стихотворении «Родина»(1932г. ) Здесь горькое сознание «разъединенности неразъединимого»: «родина моя» и одновременно «чужбине». А дальше признание:



Настолько родина и сталь

Рок, что повсюду, через всю

Даль – всю ее с собой несу!



Тема родины звучит и в последним цикле стихов- антифашистских стихов, тема родины и в «Стихах к Пушкину», и в «Стихах к сыну» с настойчивым советом : «Езжай, мой сын, в свою страну…» Марина Цветаева вернулась в Россию, но в 1939г. , в самый разгар репрессий, что трагически сказалось и на ее судьбе…



Естественно, что в поэзии А. Блока, поэтический дар которого так высоко ценила М. Цветаева, тема родины раскрывается иначе. Первым воплощением этой темы в творчестве Блока стало стихотворение «Осенняя воля» (1905г. ). Здесь высказано самое дорогое- убеждение, что в любви к родине – спасения человека, что невозможно представить свою судьбу в отрыве от судьбы родины: «Как жить и плакать без тебя!»



Вершиной патриотической лирики Блока явился цикл «На поле Куликовом»(1908г. )



Хотя Блок обращается к прошлому России, оно всегда перекликается с настоящим. Мрачная обстановка в России накануне первой мировой войны отождествляется с татарским нашествием:



Но узнаю тебя, начало

Высоких и мятежных дней!

Над вражьим станом, как бывало,

И плеск и трубы лебедей.



Предчувствие грядущих событий выражено поэтом в строчках, ставших крылатыми:»И вечный бой! Покой нам только снится…» Через все творчество Блока красной нитью проходят его размышления об исторических судьбах России, о будущем его «роковой, родной страны!» Революцию Блок принял как избавление от «старого мира», «страшного мира». Двенадцать апостолов революции в поэме «Двенадцать»(1918г. ) символизируют новый мир. И как символ рождения нового мира «в белом венчике из роз – впереди -Иисус Христос». Блок верил в очистительную представлялось поэту как «великое возрождение под знаком мужественности и воли. Сказанным не исчерпывается тема родины в лирике Блока. Ведь им написана прекрасная ода «Скифы», в которой поэт снова,уже после революции, размышляет об исторических судьбах и задачах России. Ему принадлежит прекрасные образцы пейзажной лирики, где снова о родине.



А Есенин, как бы перекликающийся в своём признании с другим великим поэтом- с Лермонтовым:

Но люблю тебя, родина кроткая

А за что- разгадать не могу.



Выходец из народной среды, Есенин отдал своё сердце поэта русской деревне, русской природе: «Всё равно останусь я поэтом золотой, бревенчатой избы». Горько было осознать ему, что время революционных перемен не принесло доброго, светлого в жизнь деревне, не получилось «мужицкого рая».



Но голос Есенина, воспевающего «Русь, малиновое поле», «нескончаемое синее, нежное», «голубую Русь» с её зелёными лугами, золотистыми осенними лесами, был подхвачен одним из самых талантливых поэтов нашего времени.



Эта муза не пришлого дня.



С ней люблю, негодую и плачу.

Много значит она для меня,

Если сам я хоть что-нибудь значу,

писал Н. Рубцов о Музе Есенина.



Творчество Рубцова – это искренняя песнь о любви к Родине, к России, продолжающая святые традиции поэтов «Серебряного века» воспитывающих в нас любовь к нашей дорогой, страдающей, но прекрасной Родине.