Cочинение «Тема России в творчестве поэтов Серебряного века»
Главное, что объединяло творчество этих поэтов и особенно привлекает наше внимание их произведениям, это глубокая любовь к Родине, к Росси и неизменная вера в её великое будущее. Различна судьба названных поэтов, по-разному пережившие трагический период в истории России. Но каждому из них пришлось испить из чаши страданий, выпавших в то время на долю Родины и народа. Талантливые стихи М. Цветаевой долго не публиковались. А когда увидели свет, стало ясно, как горько переживала поэтесса судьбу своей родины и народа, втянутых в кровавую и бессмысленную войну. Жалость и печаль переполняли её сердце.
Бессонница меня толкнула в путь.
О, как же ты прекрасен, тусклый Кремль мой
Сегодня ночью я целую в грудь-
Всю круглую воюющую землю!…
Бедствия народа- вот что пронзило её душу.
Чем прогневали тебя эти серые хаты,-
Господи и для чего стольким простреливать грудь!
Поезд прошёл, и завыли, завыли солдаты,
И запылил, запылил отступающий в путь…
В годы народного горя, ещё не вполне понимала причины и масштабы его, поэтесса всем сердцем откликнулась на этот плач народный. М. Цветаева внимательно присматривалась к тем переменам , которые принесла стране революция. Ей всегда был чужд мир «сытых»; душа болела за врага.
Два на миру у меня врага,
Два близнеца неразрывно слитых:
Голод голодных – и сытость сытых!
Оказавшись в 1922 г. в эмиграции, М. Цветаева оставалась верной своей любви к родной Москве, к России, к русскому народу, к русской культуре. На всю жизнь сохранила она острое ощущение, «что зарей в Кремле Легче дышится- чем на всей земле!»
Щемящей тоской проникнуты стихи, посвящённые разлуке с родиной, со многими близкими, с которыми «расстояние: версты, мили… рас - ставили, рас -судили… по двум разным концам земли…»
В 1925г. с какой грустью пишет она:
Русской ржи от меня поклон,
Ниве, где баба застится.
Друг! Дожди за моим окном,
Беды и блажи на сердце…
Мотив «Россия, родина моя!», ностальгически окрашенный, звучит и в стихотворении «Родина»(1932г. ) Здесь горькое сознание «разъединенности неразъединимого»: «родина моя» и одновременно «чужбине». А дальше признание:
Настолько родина и сталь
Рок, что повсюду, через всю
Даль – всю ее с собой несу!
Тема родины звучит и в последним цикле стихов- антифашистских стихов, тема родины и в «Стихах к Пушкину», и в «Стихах к сыну» с настойчивым советом : «Езжай, мой сын, в свою страну…» Марина Цветаева вернулась в Россию, но в 1939г. , в самый разгар репрессий, что трагически сказалось и на ее судьбе…
Естественно, что в поэзии А. Блока, поэтический дар которого так высоко ценила М. Цветаева, тема родины раскрывается иначе. Первым воплощением этой темы в творчестве Блока стало стихотворение «Осенняя воля» (1905г. ). Здесь высказано самое дорогое- убеждение, что в любви к родине – спасения человека, что невозможно представить свою судьбу в отрыве от судьбы родины: «Как жить и плакать без тебя!»
Вершиной патриотической лирики Блока явился цикл «На поле Куликовом»(1908г. )
Хотя Блок обращается к прошлому России, оно всегда перекликается с настоящим. Мрачная обстановка в России накануне первой мировой войны отождествляется с татарским нашествием:
Но узнаю тебя, начало
Высоких и мятежных дней!
Над вражьим станом, как бывало,
И плеск и трубы лебедей.
Предчувствие грядущих событий выражено поэтом в строчках, ставших крылатыми:»И вечный бой! Покой нам только снится…» Через все творчество Блока красной нитью проходят его размышления об исторических судьбах России, о будущем его «роковой, родной страны!» Революцию Блок принял как избавление от «старого мира», «страшного мира». Двенадцать апостолов революции в поэме «Двенадцать»(1918г. ) символизируют новый мир. И как символ рождения нового мира «в белом венчике из роз – впереди -Иисус Христос». Блок верил в очистительную представлялось поэту как «великое возрождение под знаком мужественности и воли. Сказанным не исчерпывается тема родины в лирике Блока. Ведь им написана прекрасная ода «Скифы», в которой поэт снова,уже после революции, размышляет об исторических судьбах и задачах России. Ему принадлежит прекрасные образцы пейзажной лирики, где снова о родине.
А Есенин, как бы перекликающийся в своём признании с другим великим поэтом- с Лермонтовым:
Но люблю тебя, родина кроткая
А за что- разгадать не могу.
Выходец из народной среды, Есенин отдал своё сердце поэта русской деревне, русской природе: «Всё равно останусь я поэтом золотой, бревенчатой избы». Горько было осознать ему, что время революционных перемен не принесло доброго, светлого в жизнь деревне, не получилось «мужицкого рая».
Но голос Есенина, воспевающего «Русь, малиновое поле», «нескончаемое синее, нежное», «голубую Русь» с её зелёными лугами, золотистыми осенними лесами, был подхвачен одним из самых талантливых поэтов нашего времени.
Эта муза не пришлого дня.
С ней люблю, негодую и плачу.
Много значит она для меня,
Если сам я хоть что-нибудь значу,
писал Н. Рубцов о Музе Есенина.
Творчество Рубцова – это искренняя песнь о любви к Родине, к России, продолжающая святые традиции поэтов «Серебряного века» воспитывающих в нас любовь к нашей дорогой, страдающей, но прекрасной Родине.