Cочинение «Тема Русская литература и общественные движения 40-50 х годов»

План:

1. Идейная борьба славянофилов и западников.

2. Роль Герцена в развитии русской общественной мысли и в литературе второй половины 19 в.

3. «Натуральная» («гоголевская») школа в русской литературе.



Литература:

1. Бабаев Э. Г. Художественный мир Герцена. – М. , 1981.

2. Прокофьев В. Н. Герцен. ЖЗЛ. – М. , 1987.

3. Гинзбург Л. Я. «Былое и думы» Герцена. – М. , 1957.

4. Кулешов В. И. Натуральная школа в русской литературе ХІХ века. – М. , 1965.

5. Манн Ю. Утверждение критического реализма. Натуральная школа// Развитие реализма в русской литературе. – Т. 1. – М. , 1972.





1. Вторая половина 19 века в русской литературе – преобладание прозы и это отчетливо видно, если перечислить имена выдающихся художников этого периода: Александр Николаевич Островский, Иван Сергеевич Тургенев, Иван Александрович Гончаров, Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Федор Михайлович Достоевский, Лев Николаевич Толстой, Владимир Галактионович Короленко… Удельный вес поэзии невелик, но поэзия не умерла, благодаря Н. А. Некрасову, А. А. Фету, Ф. И. Тютчеву, Я. П. Полонскому, К. С.

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