Cочинение «Тема Великой Отечественной войны на уроке мировой литературы»

Урок мировой литературы в VIII классе как раз и может быть построен на теме Великой Отечественной войны. Зачастую школьники не знают, что она была лишь частью, пусть самой важной, второй мировой войны, охватившей в 1939-1945 годах почти все материки и океаны Земли, десятки стран, сотни миллионов людей. Это была самая страшная бойня из всех, какие знала история человечества. Японцы дрались с американцами и китайцами, подступали к Австралии. Англичане, новозеландцы и австралийцы защищали в 1941 году Грецию от немецких и итальянских фашистов. В отрядах французских партизан сражались русские - бывшие белоэмигранты и советские военнопленные, бежавшие из неволи. В печах Бухенвальда и Освенцима погибали евреи, поляки, югославы, чехи, украинцы, русские, белорусы. . .











А было и так, что русские боролись против русских, немцы против немцев, поляки против поляков, французы против французов. Война государств, народов, политических систем приводила к самым невероятным и трагическим ситуациям. Советский писатель Илья Эренбург бросает клич: "Убей немца!" Ненавистью к захватчикам дышит "Молодая гвардия" Фадеева, стихи Суркова, Симонова, статьи Шолохова военной поры. Но в то же самое время советские граждане немецкой национальности, репрессированные Сталиным по одному лишь подозрению в возможной измене, подделывают свои документы и, назвавшись русскими или украинцами, идут в армию и героически сражаются против гитлеровской армии, В то же время немцы-антифашисты, бежавшие от Гитлера в нашу страну, своими боевыми стихами, статьями, речами борются против коричневой чумы, ведут пропаганду среди военнопленных, бывших солдат и офицеров вермахта.



Желательно, чтобы на таком уроке в полную силу звучала интернациональная тема, чтобы читались отрывки из русских и немецких произведений. А если в классе есть дети других наций, владеющие родным языком, они могут исполнить произведения Мусы Джалиля, Бажана, Межелайтиса и других поэтов, прозаиков, публицистов.



К великому сожалению, попадаются ныне подростки, увлекающиеся фашизмом, его человеконенавистническими идеями, атрибутикой. Общие рецепты борьбы с таким явлением вряд ли помогут. Ясно только, что окриком здесь не поможешь. Агрессивность, культ силы, культ "фюрера", антисемитизм - это явления, с которыми не покончишь разом. Они порождаются целым комплексом факторов социальных и биологических. Лучше всего, если взрослым удается переключить энергию подростков в правильное русло, приобщив их, например, к романтике спортивных игр, турпоходов, какой-либо серьезной работе. Неплохо и разъяснить таким подросткам смысл нацистской атрибутики: сам термин "фашизм" не был в ходу в Германии, это итальянское слово ("фашиа" - связка, пучок, отряд), восходящее к обычаям Древнего Рима. "Свастика" - термин, пришедший из глубины веков, у древних индусов и египтян он означал огонь (добываемый трением палочек), движение, жизнь. Как видим, в этих словах и знаках изначально нет ничего плохого, но для фашистов они стали прикрытием самых грязных и отвратительных дел.