Cочинение «Тема Великой Отечественной войны в детской литературе»
Активным участником в борьбе с фашизмом стала и детская литература. Она раскрывала перед читателями душу советского народа, воспевала его свободолюбие, мужество и героизм.
События грозных военных лет получили отражение в творчестве многих писателей. Так, о войне повествуется в произведениях литовских писателей Д. Зигмонте («Дети и деревья тянутся к солнцу», 1959), В. Бранка («Военная фуражка», 1958), И. Мераса («Желтый лоскут», 1963).
Потрясающие картины оккупации, ужасов концлагерей запечатлены на страницах дневника девочки из Вильнюса Марии Ромникайте («Я хочу рассказать», 1965).
Жизни и подвигу героя Отечественной войны Унана Аветисяна посвятил свою поэму «Дорога через сердце» армянский писатель Ваагнн Давтян, а герой поэмы Рубена Гарибяна «Смелый — крылатый» — герой-летчик Сергей Бурназян.
Замечательным произведением о Великой Отечественной войне является и написанная для детей сказка белорусского поэта Аркадия Кулешова «Цимбалы». Поэт обращается в ней к теме освободительной борьбы советского народа. Он рассказывает, как мальчик Василек и его сестра, осиротевшие во время войны, стали обладателями волшебных цимбал, голос которых поднимал людей на борьбу за счастье родной земли:
* Внуку эти цимбалы
* Заботливо передал дед.
* С ними внук, как и надо,
* В ладу и согласии жил.
* Говорят, на декаду
* В Москву
* Те цимбалы возил.
* (Пер. М. Исаковского)
Волшебные цимбалы служили и будут служить народу Они олицетворяют собой мощь народа, его веру в торжество справедливости. Наиболее яркое отражение тема Отечественной войны получила в творчестве замечательного татарского писателя Мусы Джалиля, которому за исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с гитлеровскими захватчиками, было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. А в 1957 году за цикл стихотворений «Моабитская тетрадь» он первым среди российских поэтов был удостоен Ленинской премии. Высокая подкупающая человечность поэзии Мусы Джалиля особенно полно и ярко проявилась в стихах, посвященных детям. Дети — это будущее нашей страны, с ними поэт связывает свои лучшие надежды и чаяния:
* Мы покинем мир. . .
* Но наши дети
* Сберегут сердец замолкших жар,
* Пронесут сквозь даль десятилетий
* Стяг победы — отцов и дедов дар.
* («Когда она росла», пер. Р. Морана. )
В декабре 1943 года, находясь в застенках Моабитской тюрьмы, поэт пишет замечательное стихотворение «Сон ребенка»:
* Как цветок на пуху,
* Будто розовый цвет,
* Он в кроватке лежит.
* Нежный бархатный рот.
* Глаз нельзя отвести
* Сон на яблоках щек,
* Очень сладко он спит.
* На фиалках ресниц,
* Повернется во сне,
* Сон на влажных кудрях —
* Полной грудью вздохнет.
* Спи, родной, не проснись!
* (Пер. И. Френкеля. )
Война и дети, война и природа, война и красота — эти мотивы характерны для многих стихов Джалиля. Белые как снег лепестки ромашки, омытые кровью раненого бойца, окрасились в красный цвет. «Красная ромашка» стала символом поэзии Джалиля, символом мужества и борьбы. Не случайно кинематографисты ГДР назвали свой фильм о нем «Красная ромашка».
В балладе «Соловей и родник» вся природа поднимается на борьбу с лютым врагом: чистая вода родника мутнеет от гнева, а соловей отдает свою жизнь, чтобы спасти советского солдата. Рассказывая о зверствах фашистов, о гибели детей, Муса Джалиль с огромной болью восклицает: Земля моя, скажи мне, что с тобой? Ты часто горе видела людское, Ты миллионы лет цвела для нас, Но испытала ль ты хотя бы раз Такой позор и варварство такое?
* Страна моя, враги тебе грозят,
* Но выше подними великой правды знамя,
* Омой его земли кровавыми слезами,
* И пусть его лучи пронзят,
* Пусть уничтожат беспощадно
* Тех варваров, тех дикарей,
* Что кровь детей глотают жадно,
* Кровь наших матерей. . .
* («Варварство», пер. С. Липкина. )