Cочинение «Тема Великой Отечественной войны в детской литературе»

Активным участником в борьбе с фашизмом стала и детская литература. Она раскрывала перед читателями душу советского народа, воспевала его свободолюбие, мужество и героизм.



События грозных военных лет получили отражение в творчестве многих писателей. Так, о войне повествуется в произведениях литовских писателей Д. Зигмонте («Дети и деревья тянутся к солнцу», 1959), В. Бранка («Военная фуражка», 1958), И. Мераса («Желтый лоскут», 1963).



Потрясающие картины оккупации, ужасов концлагерей запечатлены на страницах дневника девочки из Вильнюса Марии Ромникайте («Я хочу рассказать», 1965).



Жизни и подвигу героя Отечественной войны Унана Аветисяна посвятил свою поэму «Дорога через сердце» армянский писатель Ваагнн Давтян, а герой поэмы Рубена Гарибяна «Смелый — крылатый» — герой-летчик Сергей Бурназян.



Замечательным произведением о Великой Отечественной войне является и написанная для детей сказка белорусского поэта Аркадия Кулешова «Цимбалы». Поэт обращается в ней к теме освободительной борьбы советского народа. Он рассказывает, как мальчик Василек и его сестра, осиротевшие во время войны, стали обладателями волшебных цимбал, голос которых поднимал людей на борьбу за счастье родной земли:



* Внуку эти цимбалы

* Заботливо передал дед.

* С ними внук, как и надо,

* В ладу и согласии жил.

* Говорят, на декаду

* В Москву

* Те цимбалы возил.

* (Пер. М. Исаковского)



Волшебные цимбалы служили и будут служить народу Они олицетворяют собой мощь народа, его веру в торжество справедливости. Наиболее яркое отражение тема Отечественной войны получила в творчестве замечательного татарского писателя Мусы Джалиля, которому за исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с гитлеровскими захватчиками, было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. А в 1957 году за цикл стихотворений «Моабитская тетрадь» он первым среди российских поэтов был удостоен Ленинской премии. Высокая подкупающая человечность поэзии Мусы Джалиля особенно полно и ярко проявилась в стихах, посвященных детям. Дети — это будущее нашей страны, с ними поэт связывает свои лучшие надежды и чаяния:



* Мы покинем мир. . .

* Но наши дети

* Сберегут сердец замолкших жар,

* Пронесут сквозь даль десятилетий

* Стяг победы — отцов и дедов дар.

* («Когда она росла», пер. Р. Морана. )



В декабре 1943 года, находясь в застенках Моабитской тюрьмы, поэт пишет замечательное стихотворение «Сон ребенка»:



* Как цветок на пуху,

* Будто розовый цвет,

* Он в кроватке лежит.

* Нежный бархатный рот.

* Глаз нельзя отвести

* Сон на яблоках щек,

* Очень сладко он спит.

* На фиалках ресниц,

* Повернется во сне,

* Сон на влажных кудрях —

* Полной грудью вздохнет.

* Спи, родной, не проснись!

* (Пер. И. Френкеля. )



Война и дети, война и природа, война и красота — эти мотивы характерны для многих стихов Джалиля. Белые как снег лепестки ромашки, омытые кровью раненого бойца, окрасились в красный цвет. «Красная ромашка» стала символом поэзии Джалиля, символом мужества и борьбы. Не случайно кинематографисты ГДР назвали свой фильм о нем «Красная ромашка».



В балладе «Соловей и родник» вся природа поднимается на борьбу с лютым врагом: чистая вода родника мутнеет от гнева, а соловей отдает свою жизнь, чтобы спасти советского солдата. Рассказывая о зверствах фашистов, о гибели детей, Муса Джалиль с огромной болью восклицает: Земля моя, скажи мне, что с тобой? Ты часто горе видела людское, Ты миллионы лет цвела для нас, Но испытала ль ты хотя бы раз Такой позор и варварство такое?



* Страна моя, враги тебе грозят,

* Но выше подними великой правды знамя,

* Омой его земли кровавыми слезами,

* И пусть его лучи пронзят,

* Пусть уничтожат беспощадно

* Тех варваров, тех дикарей,

* Что кровь детей глотают жадно,

* Кровь наших матерей. . .

* («Варварство», пер. С. Липкина. )