Cочинение «Тема человека в русской литературе»

. . . В тиши не устающим слухом ловит.

Далекий зов другой души.



Произведения конца XIX — начала XX в. знаменуют собой новый период в литературе. Писатели- реалисты искали свою дорогу в искусстве, но снова и снова обращались они к человеку, новыми путями шли они к его познанию, пытались раскрыть перед читателями его мысли и чувства. Писатели выводят образы иных героев, во многом, однако, созвучные образам, созданным в XIX в.



У И. А. Бунина, А. И. Куприна, В. Г. Короленко — у каждого из них есть свои излюбленные темы и герои.



Бунин любит изображать запустение дворянских усадеб, вечер и ночь, грустную осень. К человеку, его сложному душевному миру автор приходит через образы природы, и это отражается на названиях рассказов: «Поздний час», «Холодная осень», «Худая трава». И человек в произведениях Бунина близок к жизни природы, тонко чувствует поэзию запустения. Есть в его рассказах и люди, живущие одним бытом, но и в быте автор находит прекрасное:

Люблю цветные стекла окон И сумрак от столетних лип, Звенящей люстры серый кокон И половиц прогнивших скрип.



Бунин часто не дает своему герою имени, но каждый человек в его произведениях запоминается и без этого. Бунинские крестьяне наделены такими чертами индивидуальности, что иногда забываешь, что эти литературные персонажи — вымысел автора: настолько Бунин их почувствовал со всеми их бедами и муками.



Возьмем небольшой рассказ Бунина «Старуха»: «Эта глупая уездная старуха сидела на лавке в кухне и рекой лилась, плакала». В одной фразе заключается весь сюжет. Автор внимателен к жизни старухи, к ее прошлому и настоящему, к ограниченным жизнью желаниями и разрушенному скучно-злыми хозяевами маленькому счастью. Старуха одна по-настоящему искренна среди пестрого притворного мира слепых удовольствий.



Бунин чуток к правде и фальши, искусственной театральности. По сравнению с плачем старухи, остальное — «притворно-отчаянный крик», и все-то ложь рядом с беспросветной жизнью кухарки: «молодые люди, мнящие себя футуристами», «предсгавляющийся поэтом дакей». Вспоминается купринское: «Человек все извратил, усложнил, перековеркал — ив природе, и в самом себе».



Произведения Бунина трудно пересказывать, так как главную роль в них играет не сюжет, а быстротечные, противоречивые настроения человека, «наслоение», переплетение времен и воспоминаний. Бунин ищет разгадку, разрешение двойственности, мучительных исканий человека в «Чистом понедельнике», где образ героини рассказа связан с городом ресторанов и «капустников», и тихих монастырей.



Бунин открывает неожиданно сильные чувства человека в «Солнечном ударе». Мысль о краткой земной, но чудесной любви пронизывает его рассказы из цикла «Темные аллеи» и многие стихотворения.



. . . Ищу яв этом мире сочетанья Прекрасного и тайного, как сон. . .

В своей мечте о гармоничной любви Бунин воплощает стремление каждого человека: . . . Пусть я живу мечтою странной, Туманной и обманчивой мечтой. . .



И Куприн обращается к человеку, к высшим его возможностям. В «Олесе», в «Гранатовом браслете» он ищет идеал человека в любви. Герои Куприна — люди слабые, добрые, застенчивые, они обостренно осознают свою неспособность к решительным действиям и не могут измениться. Они живут какой-нибудь мечтой или ежедневной встречей. зари, как Иван Тимофеевич из «Олеси», инженер Бобров из повести «Молох», подпоручик Козловский из «Дознания», Лапшин из «Прапорщика армейского».

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--