Cочинение «Тема войны в поэзии А. Ахматовой, К. Симонова, С. Орлова (1)»

Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой С фашистской силой темною, С проклятою ордой! Пусть ярость благородная Вскипает, как волна, — Идет война народная, Священная война!



С тех пор, как впервые прозвучала эта песня, прошли десятилетия, но и сейчас ее строки вселяют чувство торжественной решимости, чувство патриотизма, которое было так знакомо всем участникам Великой Отечественной войны. Война стала страшным событием в жизни нашего народа. Стала она переломным моментом и в писательских судьбах. К концу 30-х годов прошлого столетия в литературу пришло поколение, которому предстояло с оружием в руках защищать свою Родину. И главным оружием поэтов стало слово, стихи о войне появились в газетах вместе с первыми сообщениями о военных действиях. Война все подчиняла себе, обостряла чувства людей, обнажала их души. И учащенно биться сердца заставляли слова А. Ахматовой:





Мы знаем, что ныне лежит на весах



И что совершается ныне.



Час мужества пробил на наших часах,



И мужество нас не покинет.





Стихотворения о войне отражают чувства и переживания людей, они воспринимаются сейчас как живое свидетельство участников и очевидцев великих событий. Мы видим, что «перед лицом большой беды» все приобретало иной смысл, иное звучание: и жизнь, и смерть, и Родина, и дружба, и любовь. Об этих переменах говорит К. Симонов в стихотворении, написанном в самом начале войны:





Что-то очень большое и страшное,



На штыках принесенное временем,



Не дает нам увидеть вчерашнего



Нашим гневным сегодняшним зрением.





В поэзии военных лет личное тесно переплеталось с общенародным. Эти понятия перестали быть противостоящими. События собственной жизни и жизни близких воспринимались как часть судьбы всего народа.



Солдаты искали в литературе отражение того, что им приходилось переживать на фронте, поднимаясь в атаку, видя смерть товарищей, тоскуя по родным и любимым. И они находили в стихотворениях поэтов воплощение своих мыслей и чувств, как, например, в строках А. Ахматовой:





А здесь, в глухом чаду пожара,



Остаток юности губя,



Мы ни единого удара



Не отклонили от себя.





В сердцах сражающихся эхом отзывались строки, добытые в боях, возвеличивающие подвиг простого солдата «без званий и наград», который погиб, защищая родную землю. Но память о безымянном герое останется вечно жить в сердцах людей:





Ему, как мавзолей, земля —



На миллион веков.





Об этом стихотворение С. Орлова: «Его зарыли в шар земной. . . ».



Наряду со стихотворениями, прославляющими подвиги солдат, их стойкость и мужество в борьбе с врагом, все большую актуальность приобретала интимная лирика, которая согревала сердца бойцов в тяжелые дни сражений. Довольно часто в стихах тех лет слышны мотивы мольбы, наказа, благословения отцов, жен, матерей. Так же, как в посланиях с фронта звучат клятвы, заклинания, обещания своим близким. Подобные чувства ярко отражены в строках стихотворения К. Симонова «Жди меня»:





Жди меня, и я вернусь



Всем смертям назло.



Кто не ждал меня, тот пусть



Скажет: «Повезло».



Не понять не ждавшим им,



Как среди огня



Ожиданием своим



Ты спасла меня.





Это и многие другие стихотворения выпускались в листовках, печатались во фронтовых газетах, переписывались и передавались из рук в руки. Солдаты хранили их вместе с самыми дорогими реликвиями.



Поэты и в послевоенные годы продолжали писать о грозных событиях,, выпавших на долю народа, потому что, как писал о войне К. Симонов в своем стихотворении «Тот самый длинный день в году. . . »:





Она такой вдавила след



И стольких наземь положила,



Что двадцать лет и тридцать лет



Живым не верится, что живы.