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Cочинение «Тема войны в поэзии А. Ахматовой, К. Симонова, С. Орлова (1)»

Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой С фашистской силой темною, С проклятою ордой! Пусть ярость благородная Вскипает, как волна, — Идет война народная, Священная война!

С тех пор, как впервые прозвучала эта песня, прошли десятилетия, но и сейчас ее строки вселяют чувство торжественной решимости, чувство патриотизма, которое было так знакомо всем участникам Великой Отечественной войны. Война стала страшным событием в жизни нашего народа. Стала она переломным моментом и в писательских судьбах. К концу 30-х годов прошлого столетия в литературу пришло поколение, которому предстояло с оружием в руках защищать свою Родину. И главным оружием поэтов стало слово, стихи о войне появились в газетах вместе с первыми сообщениями о военных действиях. Война все подчиняла себе, обостряла чувства людей, обнажала их души. И учащенно биться сердца заставляли слова А. Ахматовой:


Мы знаем, что ныне лежит на весах

И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет.


Стихотворения о войне отражают чувства и переживания людей, они воспринимаются сейчас как живое свидетельство участников и очевидцев великих событий. Мы видим, что «перед лицом большой беды» все приобретало иной смысл, иное звучание: и жизнь, и смерть, и Родина, и дружба, и любовь. Об этих переменах говорит К. Симонов в стихотворении, написанном в самом начале войны:


Что-то очень большое и страшное,

На штыках принесенное временем,

Не дает нам увидеть вчерашнего

Нашим гневным сегодняшним зрением.


В поэзии военных лет личное тесно переплеталось с общенародным. Эти понятия перестали быть противостоящими. События собственной жизни и жизни близких воспринимались как часть судьбы всего народа.

Солдаты искали в литературе отражение того, что им приходилось переживать на фронте, поднимаясь в атаку, видя смерть товарищей, тоскуя по родным и любимым. И они находили в стихотворениях поэтов воплощение своих мыслей и чувств, как, например, в строках А. Ахматовой:


А здесь, в глухом чаду пожара,

Остаток юности губя,

Мы ни единого удара

Не отклонили от себя.


В сердцах сражающихся эхом отзывались строки, добытые в боях, возвеличивающие подвиг простого солдата «без званий и наград», который погиб, защищая родную землю. Но память о безымянном герое останется вечно жить в сердцах людей:


Ему, как мавзолей, земля —

На миллион веков.


Об этом стихотворение С. Орлова: «Его зарыли в шар земной. . . ».

Наряду со стихотворениями, прославляющими подвиги солдат, их стойкость и мужество в борьбе с врагом, все большую актуальность приобретала интимная лирика, которая согревала сердца бойцов в тяжелые дни сражений. Довольно часто в стихах тех лет слышны мотивы мольбы, наказа, благословения отцов, жен, матерей. Так же, как в посланиях с фронта звучат клятвы, заклинания, обещания своим близким. Подобные чувства ярко отражены в строках стихотворения К. Симонова «Жди меня»:


Жди меня, и я вернусь

Всем смертям назло.

Кто не ждал меня, тот пусть

Скажет: «Повезло».

Не понять не ждавшим им,

Как среди огня

Ожиданием своим

Ты спасла меня.


Это и многие другие стихотворения выпускались в листовках, печатались во фронтовых газетах, переписывались и передавались из рук в руки. Солдаты хранили их вместе с самыми дорогими реликвиями.

Поэты и в послевоенные годы продолжали писать о грозных событиях,, выпавших на долю народа, потому что, как писал о войне К. Симонов в своем стихотворении «Тот самый длинный день в году. . . »:


Она такой вдавила след

И стольких наземь положила,

Что двадцать лет и тридцать лет

Живым не верится, что живы.

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