Cочинение «Тема войны в поэзии А. Ахматовой, К. Симонова, С. Орлова (2)»

Война. . . Наверное, это к счастью, что одно из самых страшных в мире слов для многих из нас сегодня остается все-таки словом, а не ужасной реальностью или трагическим воспоминанием.





Ты это горе знаешь понаслышке,



А нам оно оборвало сердца, —





так пишет о войне К. Симонов — поэт, с первых дней войны надевший военную форму, чтобы служить военным корреспондентом. Он понимал могучую силу слова, способного не только поддержать человека в трудную минуту, удержать от отчаянного необдуманного шага, но и вдохновить на настоящий подвиг. К. Симонов писал, что «поэзия всегда должна звать людей к мужеству, к решимости не отступать ни перед препятствиями, ни перед угрозами, ни перед необходимостью отдать свою жизнь за правое дело». Вот почему стихотворения фронтовых поэтов во время войны были не менее дорогими и необходимыми, чем письма родных и близких.



Как оказалось, в тяжелые годы Великой Отечественной войны поэзия была необходима не только на фронте, в местах боевых действий, но и для тех, кто остался в тылу, — матерям и любимым, женам и детям. Именно к ним обращается в своем стихотворении «Клятва» А. Ахматова:





И та, что сегодня прощается с милым, —



Пусть боль свою в силу она переплавит.



Мы детям клянемся, клянемся могилам,



Что нас покориться никто не заставит.





Тема войны, даже после ее окончания, осталась основной и у замечательного поэта С. Орлова. Участвуя в кровопролитных болях, неоднократно вынося с поля боя убитых и раненых товарищей, С. Орлов воспевает в одном из своих стихотворений мужество старых и совсем юных, бывалых и неопытных солдат, отдавших свою жизнь во имя того, чтобы счастливо и мирно жили другие. Поэт создает собирательный образ воина, чей дом — весь мир, и поэтому могилой для него является не крохотный участок земли, а целый Земной шар.





Ему как мавзолей земля, —



На миллион веков,



И Млечные Пути пылят



Вокруг него с боков.





Искренние, мужественные, часто суровые слова фронтовых поэтов помогают не только сохранить народную память о воинах-защитниках и освободителях, но и показать нам, еще школьникам, на что оказались способны наши современники в суровое и бескомпромиссное время.