Cочинение «Тема защиты русских земель от нашествия врагов (на примере «Жития Александра Невского»)»

Тема защиты русских земель от нашествия врагов (на примере «Жития Александра Невского»)

1. Александр — мужественный полководец. 2. Житие и его смысл. 3. Любовь к родине — лучшая защита страны.



Все мы знаем Александра Невского как мудрого и мужественного полководца. Слава его была настолько велика, что ему посвятили житие. Житие представляет собой жизнеописание того или иного человека, причисленного к лику святых. Жизнеописание включает в себя краткое предисловие того, кто его написал, основную биографическую часть и похвалу. Произведение рассказывает нам о самом главном деле всей жизни Александра Невского — борьбе с немецко - шведскими захватчиками. Житие было создано в городе Владимире, в Рождественском монастыре — именно там и был погребен князь.



Итак, что мы знаем о жизни храброго князя? В 1240 году на Русь напали шведские рыцари. Захватчики наступали на страну с воды: на своих кораблях они вошли в реку Неву «в силе великой». Князь Александр Ярославич, в то время очень молодой (ему едва исполнилось 20 лет), не испугался врага — с немногочисленной дружиной он напал на неприятеля, подошедшего к устью реки жоры. Русские воины громили противника и на суше, и на воде, так как не все они успели сойти с кораблей. Поддавшись панике, шведы бежали на суда, но и там их настигало бесстрашное войско решительного князя. Остатки разбитого войска ушли по Неве в море. За эту блестящую победу новгородского князя и прозвали «Невским».



Но не долго пришлось отдыхать князю от ратных дел. Весной 1242 года Александр Невский возглавил борьбу с войсками литовских рыцарей, захватившими псковские и новгородские земли. Сначала он освободил Псков, и только после этого состоялась решительная битва, показавшая истинную мощь Александрова войска. Это знаменательное сражение произошло 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера, вошедшее в историю по названием Ледовое побоище. Это была «сеча великая». Лед на озере весь покрылся кровью, разгромленный враг в страхе бежал. На этот раз враг был основательно напуган — длительный период в русских землях все было спокойно.



В том, что Александр Невский был талантливым полкокодцем, нет нужды сомневаться. Картина прошлого ярко рисует нам его как храброго и отважного князя, готового бороться до победного конца. Но не только этим исчерпывались умения князя. Александр Невский также был тонким психологом своего времени, блестящим дипломатом. В отличие от многих других князей он смог поддерживать мирные отношения с ханом Золотой Орды, которая в то время фактически завладела Русью.



Александр понимал, что в тех условиях бороться с Одой не было никакого смысла, и пытался сделать все, чтобы хоть как-то облегчить положение родной страны. Невский даже добился образовании в Сарае русской епископии, обслуживающей религиозные потребности русских людей, которых в Одре скопилось немало. На мой взгляд, это действительно большое достижение даже по меркам современного мира, нынешней политической жизни. Еще одно достижение Александра Невского на поприще дипломатии — освобождение русских от обязанности поставлять татарам войска. Невский также занимался объединением северо-восточной и северо-западной Руси, укреплял великокняжескую власть.



Смысл жития заключается не только в том, чтобы рассказать о таком человеке, как князь Александр Невский, но и показать, что, несмотря ни на что, Русь по-прежнему сильна и может дать отпор даже самому грозному и всесильному врагу.



Из самого текста жития мы видим, что автор его был лично знаком с князем, наблюдал за тем, как князь занимается государственными и ратными делами. Большинство исследователей склоняются к тому, что автором жития был митрополит Кирилл, ведь именно он вместе с Александром Невским добивался образования епископии в Сарае, был не только его приближенным, но и другом.



Все житие проникнуто теплыми чувствами автора к личности князя. Автор старается быть искренним, показывает героя таким, каким он был в жизни. Образ смелого князя нисколько не страдает от этого — читатель лишь проникается большим уважением и восхищением к полководцу и дипломату. Со страниц жития перед нами встает мудрый правитель и храбрый полководец. Хотелось бы обратится непосредственно к тексту жития.



Например, в битве на Неве «он крепко верил в помощь святых и мучеников Бориса и Глеба», лики которых явились старейшине Ижорской земли в видении. Они плыли по морю, в судне, когда тот их «увидел» «в одеждах червленых, держащих руки на плече друг друга, а гребцы сидели, словно мглою одеты. И сказал Борис: "Брат Глеб, вели грести, да поможем сроднику своему, князю Александру". После этого видения князь наполнился уверенностью в том, что именно он одержит победу в сражении. «И была крепкая сеча с римлянами ; побил он бесчисленное множество врагов и самого короля ранил в лицо острым своим копьем».



Обратимся теперь к эпизоду битвы на Неве.

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