Cочинение «Тетушка Осень»

Вы когда-нибудь задумывались над тем, что такое осень? Вы скажете, что осень – это время года. А кто же тогда раскрашивает листья в осенние цвета? А кто провожает птиц до весны? Несомненно, это делает тетушка Осень. Почему Тетушка? Да потому что простых имен не бывает. Не скажем же мы: «Дед принес подарки». Ну, понятно, что Дед – это старенький взрослый. А если один подумает, что это деда Вася, а другой, что Дед Мороз? Получается путаница. Вот поэтому и придумали веселые дополнения к именам: Ворчушка Зима, Красавица Весна, Веселушка Лето и Тетушка Осень.

Так вот эта Тетушка и делает осень осенью. Как? Да очень просто! В лесу на полянке она сажает семечко гриба. Красками радуги она красит листья. Потом она провожает перелетных птиц до весны. А бывает, сядет на тучку и плачет, оттого что никто не видит, как она старается. Только радуге удается успокоить её своими необыкновенными красками. А когда опадают листья, Тетушка Осень шьет из них разноцветный ковер, чтобы было приятней ходить по земле.

Вот такая умница Тетушка Осень! Делает все, чтобы осень не была похожа ни на одно время года!