Cочинение «Тигрёнка из сказки «Аладдин»»

Когда мои мама и папа были моложе, чем сейчас, папа на 8 Марта подарил маме плюшевую игрушку – тигрёнка из сказки «Аладдин». Мама эту игрушку очень любила и берегла. Игрушка очень красивая: спинка, лапы и хвост рыжего цвета в чёрную полоску, а шейка и брюшко – белые. Глазки песочного цвета, а зрачки чёрные – совсем как настоящие. Усы длинные и колючие. Ушки – бело-чёрные, а подушечки лапок – мягкие, словно бархатные. А когда я родился (в год Тигра), мне его родители подарили. Я очень люблю свою игрушку, даже имя ему придумал – Гарфилд! Гарфилд всегда со мной рядом: когда я сплю, играю, делаю уроки. Конечно, он не такой новый, как 12 лет назад, но я его очень сильно люблю, это моя самая любимая игрушка!