Cочинение «Типы речевой культуры»

Классификация типов речи складывалась конечно же не сразу, а постепенно. И выводилась она из сфер человеческой деятельности. Ведь в каждой структуре нашего общества со временем сложились свои нормы, и соответствие этим нормам и считается культурной речью. Можно выделить следующие десять основных типов:



1) политический тип общения – это пропаганда, агитация, политические дискуссии, лозунги, призывы, речи лидеров на совещаниях, жанры системы массовой информации. Можно сказать, что первый тип относится к публицистическому стилю литературного языка;



2) тип дипломатического общения. Это дипломатический речевой этикет с его обязательными нормами, переговоры и переписка, составление юридически строгих документов, синхронный перевод и т. д. Этот тип можно отнести также к публицистическому стилю, но к жанру дипломатического общения;



3) деловая речь – деловые переговоры, постоянный контакт (телефон), деловые бумаги и т. д. Данный тип относится к официально-деловому стилю;



4) военное красноречие – боевой приказ, боевой призыв, военные уставы, военные мемуары и т. д. Здесь могут быть разные мнения по поводу стиля, к которому относится этот тип. Это зависит от назначения документа или выступления. Например, приказ по составу лексики будет относиться к официально-деловому стилю, а мемуары – уже к публицистическому;



5) академический тип речи – университетская лекция и цикл лекций, семинары, доклады, рефераты, конференции и т. д. По составу лексики и участию авторского «я» в повествовании данный тип можно отнести к научному стилю;



6) педагогическое общение – рассказ, объяснение, устные рассказы детей, урок и т. д. Лексика, применяемая для данного стиля, самая разнообразная, в зависимости от цели урока или задания. И поэтому наиболее близким к этому типу будет публицистический стиль;



7) правовая сфера, судебный тип речи – тексты законов, кодексы законов, допрос, свидетельские показания, дискуссии на суде. Относится к официально-деловому стилю;



8) тип духовно-нравственной речи – церковная проповедь, миссионерская деятельность, исповедь, проповедь, молитва. Этот тип в какой-то мере можно отнести к публицистическому стилю;



9) бытовое общение – дружеская беседа, телефонные разговоры, дружеская переписка. Этот тип, несомненно, относится к стилю бытового общения;



10) диалог с самим собой – мечты, соображения, подходы к творчеству и т. д. По разнообразию подходов и используемой лексики его можно отнести к публицистическому типу.



Представленные здесь типы и их классификация по стилям относительны, и, соответственно, со временем они могут расширяться и, возможно, будут введены новые типы.



Следует отметить, что все эти виды высказываний еще нуждаются в осмыслении и упорядочивании. Это и есть культура общения, и конечно же – речи. Со временем уже существующие типы перерабатываются с научной точки зрения и дополняются. Появляются совсем новые, которые раньше не относились к типам речевой культуры. Например, так называемый диалог с самим собой – это культура мысленной речи, внутренний диалог, внутренняя речь, которая является основой внешней речи, письменной или устной.



Во все времена в любом обществе умение правильно говорить и писать считалось признаком образованного человека. Язык – структура подвижная и постоянно меняющаяся. Но основы грамотного письма и говорения остаются прежними.



Что на сегодняшний момент означает грамотно писать? Это прежде всего означает владеть определенным набором навыков, т. е. знать правила употребления гласных и согласных, правильное употребление лексики, правила синтаксиса, стилистики и т. д. Например, стилистика. Очень важно, чтобы текст был написан в одном стиле и не было отдельных слов, выпадающих из общей картины. В последнее время в этой части языкознания наметились тенденции расширения некоторых понятий, что поможет если не убрать спорные моменты, то уменьшить их количество. Так выражаются основные направления совершенствования навыков грамотности в стилистике. Что касается лексики, то полное владение лексическим составом языка доступно очень грамотным людям. Но совершенствовать свои познания в этой области – задача, стоящая перед каждым грамотным человеком и являющаяся задачей теории русского языка. Как и в любом деле, лучший способ усовершенствовать навыки письма – это постоянные упражнения. Изучение новых правил и повторение уже изученных – вот основополагающие правила. Употребление гласных в корнях существительных, правильное выделение причастных и деепричастных оборотов и многое другое – это то, что надо совершенствовать и является в свою очередь основными направлениями повышения уровня навыков грамотного письма.



Не менее важен вопрос и грамотного говорения. Что значит грамотно говорить? Это умение правильно делать ударения, правильно произносить звуки (т. е. фонетика), сюда можно отнести и стилистические навыки, и богатство и разнообразие языка.

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