Cочинение «Торжественно открыт памятник великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину»

Установление памятника Александру Сергеевичу Пушкину в Москве 6 июня 1880 года подобно "второму рождению" поэта. Оно стало одним из самых видных общественных событий в России конца прошлого столетия, праздником русской культуры, русской интеллигенции, важной вехой в судьбе пушкинского наследия, этапом рождения пушкинской традиции изучения и почитания гения.



История создания памятника занимает длительный период. Идея создания памятника Александру Сергеевичу Пушкину возникла сразу же после его смерти в 1837 году. Но в эти годы нельзя было и думать о создании памятника поэту, ведь до сего момента их ставили только государственным деятелям. Тем более Пушкина не очень любили в правительстве.



Один из ближайших друзей и учителей Пушкина Василий Андреевич Жуковский намекнул Николаю I о том, что следует почтить память поэта. Возникла мысль о создании "народного памятника" в Михайловском. Пушкин при жизни любил быть в Михайловском.



В 1855 году инициатором создания памятника А. С. Пушкину были восемьдесят два чиновника Министерства иностранных дел, в списках которого некогда числился поэт. Они обратились к князю Горчакову с прошением об открытии повсеместной в России подписки по сбору средств на сооружение памятника в Санкт-Петербурге. Однако сиятельный начальник побоялся столь щекотливого дела. В 1860 году уже новое ходатайство возбуждают лицеисты пушкинского и последующих выпусков. Правительство, учитывая общественное мнение, дало разрешение на сооружение памятника, не выделив ни копейки. Объявили сбор и собрали около тринадцати тысяч рублей. Сбор денег на этом закончился.



В 1870 году инициатором новой подписки стал Яков Карлович Грот, воспитанник лицея. К 1880 году скопилось сто шесть тысяч пятьсот семьдесят пять рублей десять копеек.

Опекушин А. М.

Скульптор

Александр Михайлович Опекушин





После сбора средств было решено объявить открытый конкурс проектов памятника. И в мае 1875 года первая премия была присуждена Александру Михайловичу Опекушину (1838-1923), талантливому скульптору, сыну крепостного крестьянина.



Работая над моделями памятника, Опекушин выполнил множество изображений фигуры Пушкина в самых разнообразных позах. Эти изображения заполнили десять больших альбомов. Одновременно скульптор создал в глине и пластилине тридцать эскизов. Но в окончательном варианте Опекушин упорно придерживался первоначального замысла – показать поэта, углубленного в свои мысли, как бы обдумывающего новое произведение.



После трёх лет творческих исканий и напряжённой борьбы на трёх конкурсах, так измучивших Опекушина, последовала более спокойная, но не менее ответственная и тяжелая работа по изготовлению в натуре гипсовой модели. Статую отливали в бронзе на бронзолитейном заводе в Петербурге. На эту работу, а также на изготовление гранитного постамента и монтаж ушло ещё пять лет.



Высота памятника вместе с фигурой составила около одиннадцати метров. Искусствоведы подчеркивают, что скульптор и архитектор нашли особенно удачный масштаб: с разных точек обозрения памятник смотрится соразмерно живой человеческой фигуре. Прекрасен пьедестал – изящные ступени, чуть идущий вверх цоколь, восемнадцать низких гранитных тумб вокруг основания памятника с бронзовым венком на каждой, а между ними – гирлянды литых лавровых листьев. Четыре чугунных светильника около памятника тоже стали достопримечательностью Москвы.



На боковых сторонах постамента выбиты рельефные строки из известного стихотворения поэта "Памятник":



И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век восславил я свободу

И милость к падшим призывал.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,

И назовёт меня всяк сущий в ней язык,

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой

Тунгус, и друг степей калмык.



Памятник А. С. Пушкину

Памятник А. С. Пушкину на фоне Страстного монастыря



Опекушин представил Пушкина одетым в длинный сюртук, поверх которого наброшен широкий плащ. Обращаясь к традициям русской и мировой классики, скульптор сумел добиться большой пластической выразительности статуи. "Движение и поза стоящей фигуры отличаются непринужденностью и живостью, не исключающими, однако, благородной поэтической возвышенности образа…" Выразительно вылеплена голова статуи. Легкий наклон головы, благодаря которому великолепно завершился, получив собранность, общий силуэт памятника.



Опекушинская статуя была бы заурядным произведением, если бы воплощала только обычные черты Пушкина. Скульптор сумел показать в ней нечто большее – человека и великого поэта, поэта творящего.