Cочинение «Тот, кто не любит свою страну, ничего любить не может»

Каждый из нас неразрывно связан с той страной, где он живет, — радуется, грустит, постепенно взрослеет, находит и теряет любовь. Я считаю, что если человек не любит или, по крайней мере, не уважает свою страну, то ему достаточно сложно найти себе какое-то место в ней.



Мыслями о судьбах России переполнены любимые герои Л. Толстого — Пьер Безухов, Андрей Болконский. Князь Андрей, мечтая о «своем Тулоне», думает о том, чтобы послужить России. Базаров, главный герой романа И. С. Тургенева «Отцы и дети», становится «человеком самоломанным», потому что считает: России нужны не громкие фразы и романтические мечтания, а практическая деятельность. Русской классической литературой нам завещано неравнодушие к судьбам родной страны, стремление что-то сделать для того, чтобы жизнь стала лучше.



Конечно, советская идеология дискредитировала само понятие любви к родной стране. Оно культивировалось так навязчиво, им оправдывались такие неблаговидные поступки, что из него постепенно выветрился какой-либо рациональный смысл. Люди стали воспринимать патриотизм не как установку к действию, а как установку к демонстрации. Русская проза 60—70-х годов убедительно показывает, что под лозунгом патриотизма совершается неправедное «покорение природы», осквернение окружающей среды, о том, к чему приводит такой «патриотизм», проникновенно пишет В. Распутин в повести «Пожар»: «Сиротинки мы: с землей-матушкой в разладе, с лесом-батюшкой в ссоре. . . И стоять не на чем, и прислониться не к чему. . . ».



Большой ущерб самому чувству любви к родине нанесло долговременное его извращение. И сейчас мы скорее удивляемся, чем восхищаемся, когда видим, как известный футболист Андрей Шевченко при исполнении гимна Украины кладет руку на сердце.



Но все-таки, если вдуматься в смысл самого понятия, — что же такое любовь к своей стране? Что, собственно, мы любим или не любим?



Прежде всего, страна — определенная территория, а также растения, животные, живущие на ней. Может ли человек не любить родную природу? Русская литература убедительно показывает: нет, не может. Поэтическими описаниями природы наполнены романы И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого. Много проникновенных строк посвящали природе поэты XX века — С. Есенин, Б. Пастернак, А. Ахматова. Природа для человека — не просто среда обитания, но «первооснова жизни», напоминание о бесконечности бытия.



Еще страна — это люди, которые в ней живут, народ. И это, пожалуй, самое главное. Ведь если человек не любит людей, которые находятся рядом с ним, то он не любит и не уважает самого себя и, естественно, обречен на полное одиночество. Если же человек не участвует в общей жизни, то его собственная жизнь теряет смысл. Со всей убедительностью это показано в романе «Война и мир» Л. Толстого. Любимые герои этого писателя напряженно ищут выход из замкнутого личного мира к широкому миру народной жизни. Пьер Безухов на Бородинском поле понимает, что именно «они», солдаты, живут подлинной жизнью: «Простота есть покорность Богу, от Него не уйдешь. И они просты. Они не говорят, но делают». О единении с народной правдой говорит ему во сне таинственный голос: «Сопрягать надо, сопрягать. . . ».

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