Cочинение «Тёплая осень (4 класс)»

Наступила осень. Солнце позолотило верхушки деревьев, раскрасила листья в пёстрые, яркие, красивые цвета. На деревьях листья висят, похожие на золотые монеты. Подует тёплый осенний ветерок, и листья превращаются в маленькие самолётики. Туча пролетит, ветер затихнет, и листья опускаются на воду и превращаются в осенние кораблики. Другие листья упадут на землю и покроют её разноцветным ковром. Когда идёшь по нему, листья шуршат как жаренные чипсы. И сразу наступает хорошее настроение. И хочется поваляться в листьях. В небе стая птиц улетает на юг, прощаясь с нами до будущей весны.