Cочинение «Традиции моей семьи (2)»

У моей семьи богатая родословная. Милая бабушка Оля, которую я уважаю и люблю жила в годы Великой Отечественной войны. В её жизни навсегда остался отпечаток прошлого. Она настолько любит свою родную деревню, сельское хозяйство и старую русскую печку, что отказывается переезжать с "маленькой родины" в благоустроенную квартиру, в большой город, даже чтобы быть поближе к нам: к своим детям и внукам.

Традиция моей семьи заключена в заботе о ней, помощи всеми силами и средствами. Мы на всё лето приезжаем в село Тюхтет, находящееся подле города Боготола. Обязанности каждого заранее строго распределены и выполняются неуклонно.

Я занимаюсь прополкой грядок. Работа эта кропотливая, требующая много времени и сил. Грядки длинные, на них продольными рядами посажены семена брюссельской капусты, зелёного лука, салата, редиса. (Зелёный горошек обычно садится в конце мая, а через 2 недели светло-зелёные стручки уже греются на жарком, июньском солнышке. )

Однажды, будучи ещё маленькой девочкой, я решила прополоть морковь. А бабушка, придя посмотреть на старание своей внучки, ахнула от удивления. Оказалось, что на грядке остались только сорные травы, а на дне ржавой чашки лежали молодые, вырванные мною ростки моркови. . .

Также моей обязанностью является сбор лесных ягод: черники, брусники, земляники и малины. В лес я отправляюсь ещё утром, примерно в 7 часов утра, когда солнце чуть показалось из-за горизонта, а землю покрывает густой туман. На травинах, словно алмазы, блестят капли росы. Ягоды собираю до полудня, но успеваю набрать небольшое красненькое ведёрко.

Что касается моей мамы, то она занимается уборкой. Маленькой полосатой тряпочкой осторожно протирает старинную лакированную мебель.

Домик у бабушки деревянный, ветхий, пропитанный теплом русской души и сердечной добротой. Повсюду висят роскошные расписные иконы. Это не только самое дорогое и прекрасное украшение в доме, но и особый оберег от нечистой силы, который ,по-нашему мнению, защищает всю большую семью от ссор и невзгод. А всё благодаря необыкновенной силе икон и нашей непоколебимой вере. Мы передадим иконы-талисманы своим потомкам, тем самым подарив им историю прошлого и защитив от возможных бед.

Эти бабушкины иконы - талисман всей семьи. Традиция, которая навсегда останется неизменной.