Cочинение «Традиции моей семьи (3)»

Рядом с моим городом находится озеро Маслеево. Мы всей семьей ездим туда на традиционный семейный отдых. На своей машине мы отправляемся в путь. До выезда из дома мы набиваем багажник машины заранее приготовленными вещами. Приехав на озеро, мы разбиваем лагерь. Ставим палатки, обеденный стол, заготавливаем место для костра. После разбивки лагеря я сразу иду купаться. Озеро особо теплое, когда купаешься вечером. После вечернего купания мы обычно жарим шашлыки и сосиски. Моя мама готовит свою фирменную печеную картошку.

Когда мы на Маслеево, то мы с папой не можем уехать не порыбачив. В любое время суток мы накачиваем резиновую лодку и отправляемся на середину озера. На самом деле я не заядлый рыбак, видимо, поэтому у меня мало что получается, но мой отец уважает рыбную ловлю и ловит рыбу с огромным интересом.

Если честно, то я не понимаю браконьеров, охотников, рыболовов. Конечно да, рыбная ловля, охота, это способ пропитания, наверно, не было бы меня, моей семьи, других семей, если бы первые люди на планете Земля не приспособились к жизни. Но браконьерство, когда убивают животных ради корыстных целей, не понимаю!

Последний вечер. Всегда печально уезжать с того места, где тебе хорошо. Но как говорится в гостях хорошо, а дома лучше. По традиции в последний день перед отъездом мы разжигаем большой костер и едим пожаренную рыбу, которую поймал папа.

Каждое лето на озере Маслеево мы бываем в гостях у природы. Это хорошо, что у моей семьи есть такая традиция.