Cочинение «Традиции моей семьи (4)»

Я люблю свою семью, потому что у нас много интересных традиций. Некоторым нашим знакомым они кажутся странными. Но, тем не менее, я вам про них расскажу. Итак, самый главный для нас обычай таков: перед важным для кого-то из нас событием каждый член семьи должен спеть свою любимую песню в караоке. Во-первых, песня символизирует успех, а во-вторых, песня подбодряет. И если виновник этого торжества споет на сто баллов, то он обязательно победит. У меня есть даже пример. Перед тем, как я пошла на математическую олимпиаду "Кенгуру", все члены семьи спели на 100 баллов, и я заняла первое место в регионе. Вот видите, как получается.



У нас, как вы поняли, очень интересная семья. И мы соответственно отмечаем свои семейные праздники. Самый веселый праздник - День смеха. Мы его назвали "Рассмешилка". И празднуем мы его не первого апреля, а в начале февраля, в среду. Потому что февраль-середина зимы, а зима - самое веселое и бодрое время года. Ну а в среду, потому что среда- середина недели, и хочется уже немного отдохнуть.

В этот день мы строим всей семьей Эйфелеву башню из игрушек, а потом рушим ее. И еще в этот день каждый член семьи должен всех рассмешить, и тот, кто сумеет рассмешить всех, получит звание "Смешарик года".

Есть у нас и еще один интересный праздник - "Первый главарь года". Празднуем мы его первого марта, потому что у всех членов семьи дни рождения весной. Мама с папой всегда спорят, кто умнее и главнее, ну и я к ним присоединяюсь. Но чтобы разрешить их спор, приходится на один год выбирать кого-то главного. Я им устраиваю разные конкурсы. Кто победит, тот и получит награду и будет "править" в нашем маленьком семейном царстве целый год!

Отдыхаем мы тоже по традиции. Перед началом летних каникул мы обязательно едем на весь выходной на речку, для того чтобы набраться сил и подготовиться отдыхать. Да и вообще начинать надо с малого.

В конце летних каникул мы опять едем на эту речку, чтобы "попрощаться" и сказать природе "спасибо" за хороший летний отдых.

Думаете это уже все? Нет, вы ошибаетесь, потому что у нас есть еще одна традиция, которую нам рассказала прабабушка.

Каждое воскресенье один из членов семьи по очереди готовит какое-то интересное блюдо либо придумывает свое и дает ему название.

Пока он готовит это блюдо, он должен думать только о хорошем, о чем-то мечтать, что-то доброе желать себе и всей семье. И когда блюдо готово, оно наполнено хорошей и доброй энергией. Мы все его с удовольствием едим и хвалим повара.

Вот такая у нас дружная семья!