Cочинение «Традиции моей семьи (5)»

Моя семья небольшая. Нас всего трое: я, мама и бабушка. Но, несмотря на то, что наша семья маленькая, у нас есть свои семейные традиции, которые мы всегда соблюдаем.

Встречать Новый год и Рождество вместе - одна из самых любимых традиций. Как бы ни были заняты, где бы мы ни находились, во время этих праздников мы откладываем все свои дела и собираемся в нашей уютной квартире. Сначала мы вместе наряжаем елку, украшаем ее игрушками, гирляндами, открытками с пожеланиями, затем поздравляем друг друга с праздником и обмениваемся подарками. Вечером мы садимся за праздничный стол и рассказываем, то у нас плохого и хорошего произошло в уходящем году, а потом зажигаем бенгальские огни и говорим друг другу пожелания на год грядущий. А потом идем во двор пускать салюты.

Еще об одной доброй традиции в нашей семье хочу рассказать обязательно. Моя бабушка - труженица тыла, и во время Великой Отечественной войны она работала на заводе в Новосибирске, делала патроны для фронта. Каждый год в День Победы мы дарим бабушке букет гвоздик и всей семьей идем смотреть парад в честь победы в Великой Отечественной войне.

А эту традицию, возможно, кто-то сочтет смешной. Каждый год в конце августа мы дружно собираемся на кухне каждый вечер, чтобы приготовить соленья на зиму. Зачем тратить столько времени, ведь сейчас все можно купить в магазине? Но наша семья считает, что продукты, приготовленные своими руками, да еще при этом с любовью, гораздо вкуснее и полезнее тех, что куплены в магазине.

Самой главной нашей традицией является то, что все проблемы мы решаем совместно. Делимся друг с другом своими неудачами, переживаниями или же, наоборот, своими успехами, радостями, даем друг другу советы и помогаем в трудных ситуациях.

Я считаю, что в каждой семье должны быть какие-то свои семейные традиции. Вы спросите, зачем они нужны. Традиции сближают семью, делают ее настоящей крепостью, где каждый чувствует себя уверенно и защищено.

Про свою семью я с уверенностью могу сказать, что моя семья - моя крепость и мое богатство. Благодаря традициям, существующим в моей семье, я научилась отличать семейные праздники от остальных, научилась любить и доверять. А это самое главное в жизни. Ведь без любви человек не может жить, а может только существовать, а без доверия не может быть любви. Я люблю свою семью и могу доверить ей абсолютно все, зная, что моя семья- это место, где тебя поймут и поддержат и никогда не оставят в трудную минуту.