Cочинение «Традиции моей семьи (6)»

Семья : Традиции :Что это такое?

Я убеждена, что семья - особый мир. А центр этого мира - весёлое и ласковое солнце, источник ласки, сострадания и уюта - мамочка.

Традиции - это повторяющиеся семейные праздники, обычаи, отдых, блюда, совместный труд.

Традиции моей семьи:.

Вечер. За окном завывает вьюга или шумит дождь, а в доме тишиной и миром дышит вечер. Мы собираемся за круглым столом, открываем книгу и вместе с героями живём, радуясь и грустя.

Сегодня мамочка читает книгу В. Закруткина "Матерь человеческая". Как она умеет увлечь! Самый интересный момент, захватывает дух: Мария заносит вилы над раненным немцем. Медленно закрывает книгу и просит до завтра подумать, что же произойдёт дальше.

Следующий вечер начинаем с обсуждения версий. Всех выслушали, и мама читает (у меня по коже бегут мурашки! У бабули по щеке катится слеза. Папа прячет глаза. А что творится с мамочкой - надо видеть! Впечатление такое, что она там, рядом с Марией). Прочитали, обсудили, прожили книги: "Улица младшего сына" Л. Кассиля, "Два капитана" Каверина, "Война и мир" Л. Толстого, "Хождение по мукам" А. Толстого:

Бабушка говорит, что, перечитывая любимую книгу со всеми вместе, понимает её по-новому.

Я считаю, замечательная традиция - чтение вслух.

Моя бабушка Юля самая добрая, самая ласковая, самая мудрая. 1 сентября я получаю букет цветов из рук моей любимой бабулечки. Иду в школу и знаю, что всё будет хорошо - бабушка меня благославила на добрые дела. Вот такая семейная традиция сложилась у нас!

Моя прабабушка Зося научила готовить "поливку". Прабабушки давно нет с нами, а её рецепт хранится. Хотите попробовать "поливку"?

Заведите негустое тесто с вечера, Курицу варите до тех пор, пока не отстанет мясо от костей. Остудите бульон, залейте его в тесто, тщательно перемешайте, заправьте сметаной (чем больше сметаны, тем вкуснее), подогрейте и попробуйте. Нам нравится, когда готовит бабушка.

Мы очень любим всей семьёй совершать вылазки на природу: печём картошку, варим уху (папа обязательно поймает карасей), поём песни у костра, делимся планами, мечтаем. А потом вспоминаем интересные моменты, разглядывая фотографии. А фотограф - наша мамочка.

Наша мамочка - это центр семейной планеты: она всех согревает своим душевным теплом, помогает, подсказывает, помогает найти выход из создавшейся ситуации, утешает, сочувствует, ругает, но понимает и принимает нас такими, какие мы есть. Вокруг нашей мамочки всё оживает: она умеет что-то интересное придумать и увлечь нас. Она не сидит без дела: стирает, чинит, вяжет, стряпает, варит, помогает папе управляться с хозяйством, даже дома у неё в голове школьная забота.

Я люблю свою маму Катю, потому что она моя самая лучшая подруга.

Я всегда спешу поделиться с мамой своими радостями и успехами. В трудную минуту я обращаюсь к маме, она всегда мне поможет, утешит, когда надо поругает, но потом приласкает. У меня мама добрая, отзывчивая, красивая и очень умная.

Мы всем сердцем любим нашу мамочку, и она души нечает в каждом из нас.

А ещё нашу мамочку любят и понимают цветы, потому что она умеет с ними разговаривать. Мы заметили: маму ничего не беспокоит, цветы стоят прямо, листочки блестят. Но вот цветы опустили листочки, поникли, значит, у мамочки что-то не ладится со здоровьем (она у нас никогда не жалуется на болячки, оберегает нас).

А как трогательно заботится наша мамочка о своей маме(нашей бабушке). Мы видим её любовь, заботу о старших и следуем её примеру. Часто мы бываем с папой и мамой на могилах умерших родственников, и , кажется, она умеет общаться с их душами. Мы всему учимся в своей замечательной семье без нотаций, долгих разговоров, а на деле.

А какие цветы мы выращиваем с мамой! Аромат цветов: астр, георгинов, ирисов, лилий, шафранов:- разносится по всей округе. Мы обожаем дарить цветы своим знакомым. А как я люблю вместе с мамой ездить на велосипедах! А как интересно с ней плавать в пруду! А как она умеет рассказывать смешные истории! . Моя мама умеет делать всё: варить, стряпать, шить, вязать - и всему учит меня.

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