Cочинение «Традиции моей семьи. Ананас»

Семейная традиция - то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений

Все семьи разные.

А чем они отличаются? Привычками, традициями, тем, что передается из поколения в поколение.

Какие существуют семейные традиции?

В некоторых семьях существует традиция печь новогодние пирожки с сюрпризом - в один кладется монетка, другой печется соленым, а третий сладким. За новогодним столом, под бой курантов надо выбрать себе пирожок, а их на блюде много. Тот, кому достанется с монеткой, в следующем году разбогатеет, владельца соленого пирожка ждут испытания, а сладкого - веселая, сладкая жизнь.

В других - под Новый год принято разрисовывать мебель: на стекле или зеркале шкафа изображают гуашью символ наступающего года, Деда Мороза со Снегурочкой и какую-нибудь зимнюю картинку.

В семье наших хороших знакомых разыгрывается на праздниках традиционная семейная лотерея.

Дети, даже совсем маленькие, очень любят соблюдать традиции, даже самые незначительные, например, ритуал укладывания спать или семейную воскресную прогулку в парке.

В нашей семье тоже много традиций. Вот одна из них.

Каждый год 24 ноября папа покупает самый большой, самый спелый ананас, и наша маленькая, но дружная и счастливая семья съедает его.

Эта традиция зародилась 18 лет назад, в первую годовщину свадьбы моих родителей. И ни разу за эти годы не была нарушена.

Когда я спрашиваю родителей, почему главным угощением праздника является именно ананас, они переглядываются и хитро улыбаются. Но я на этом не успокаиваюсь: "А если ананасов не будет в наших красноярских магазинах?" На что папа отвечает: "Поеду в столицу, в тропики, куда угодно, но ананас привезу!"

В моей семье есть ещё одна традиция: всей семьёй в первые теплые выходные весны едем отдыхать в лес. Разводим костерок и жарим шашлыки. Можно сказать, мы встречаем приход весны! Мы слушаем пение птиц и дышим свежим воздухом. Эта традиция существует с того момента, как я родилась

Для чего нужны семейные традиции? Чтобы было интересно, весело, чтобы семья была крепкой, дружной. Семейные традиции сближают всех родных, делают семью семьей

Наш класс - тоже семья. И у нас уже сложились свои традиции: вместе ездим в цирк, ходим в походы, отмечаем праздники, дни рождения, смотрим любимые фильмы.

Надо создавать свои семейные традиции и бережно хранить их! А будут ли это сложные для исполнения домашние спектакли, особое новогоднее блюдо, или "ваша" семейная песня, исполняемая за праздничным столом или под елкой, не столь важно.