Cочинение «Традиции моей семьи»

В нашей семье есть вещи, которые передаются по наследству только по мужской или женской линии.

У моего папы есть кулон, который ему достался в наследство от моего деда, а моему деду от моего прадеда. Когда мне исполнится 18 лет, я получу в подарок этот кулон.

Моя мама хранит кольцо, подаренное ей бабушкой. По правилам оно должно перейти от матери к дочери или жене старшего сына. Я в семье пока единственный ребенок, и, может быть, это кольцо будет принадлежать моей жене.

Украшением нашего праздничного стола является торт "Прелесть". Но не магазинный, а постряпанный моей мамой. Рецепт этого торта мама узнала от бабушки. Несмотря на то что сейчас в магазинах изобилие тортов ("Райское наслаждение", "Дамские пальчики", "Алиса" и другие), бабушка и мама считают: на семейном празднике должна быть только домашняя выпечка. И мужчины в нашей семье с ними соглашаются: торт "Прелесть" и красивый, и вкусный, и просто прелесть.

Все мужчины в нашей семье всегда занимались спортом: борьбой в молодости увлекались мои прадед и дед, победителем многих спортивных соревнований по вольной борьбе был отец.

Я в течение трёх лет тоже занимаюсь борьбой, и пускай у меня результаты пока не такие серьезные, я продолжаю упорно тренироваться и