Cочинение «Трагедия Христа»

Библия была написана более двух тысяч лет назад, но до сих пор она остается самой читаемой книгой в мире. Она переведена почти на все языки мира, и ее почитает очень много людей. Прочитав часть Библии, «Евангелие от Матфея», я решил поразмышлять над трагичностью судьбы Иисуса Христа.

Иисус пал жертвой предательства. Один из его учеников, его друг Иуда Искариот, предал его за тридцать серебряников. Хотя Иуда и получил за предательство деньги от первосвященников, причиной этого была не жадность, а зависть. Просто Иуду очень злило то, что люди Иудеи с благоговением смотрят на Иисуса, поклоняются ему, а сам Христос – такой же нищий, как и Иуда.

Также Иуду не устраивала роль одного из двенадцати учеников Иисуса, возможно, ему хотелось уважения, уверенности среди народа.

Хотя предательство друга и ученика ужасно, помимо это Иисуса очень расстроило предательство народа Иудеи. На городской площади люди решили помиловать не Иисуса, а разбойника Варавву, хотя эти же люди совсем недавно внимали речам Христа.

Иисус умирал в страшных душевных муках. Возможно, ему было очень грустно перед смертью не только потому, что он погибал в жутких физических мучениях, а потому что он накормил, излечил многих людей, принес добро и веру в этот мир, а в итоге Бог покинул его, и он умер как простой разбойник, распятым на кресте.

Я подумал о судьбе Иисуса и понял, что она была в высшей степени трагична. Иисус был ни в чем ни виноват, он пришел с добром, а ему ответили злом.